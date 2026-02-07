Slušaj vest

Jedan od najglasnijih blokadera, reditelj Srđan Dragojević, umesto da ćuti ili bar objasni gde je novac koji je dobio za snimanja filmova od Filmskog centra Srbije, a nikad ih nije snimio, on vređa sve neistomišljenike nazivajući ih debilima i ćacima!

Dragojević je na svom Fejsbuk nalogu objavio slike sa oba događaja sa različitim opisima.

Srđan Dragojević na tribini na FDU Foto: Instagram/Srđan Dragojević

Dok je skup na FDU na kojem je učestvovao opisao sa "Filmska struka na FDU", ovaj drugi u organizaciji FCS i Ministarstva, kojem su takođe prisustvovali novinari i drugi zainteresovani, nazvao je "Debili na Zlatiboru...".

Objava koju je Srđan Dragojević obrisao Foto: Facebook Printscreen

Dragojević je zatim obrisao tu objavu i umesto "debili" napisao "ćaci".

Ni to mu nije bilo dovoljno pa je targetirao novinare.

Sramna objava Srđana Dragojevića na Fejsbuku Foto: Facebook Printscreen

Objavio je sliku novinara koji su došli da isprate panel diskusiju na Zlatiboru, a jednog od njih i zaokružio jer na slici žmuri, aludirajući na to da je panel dosadan.

Podsetimo, na panel diskusiji na Zlatiboru, u publici su osim novinara sedeli i reditelj Milutin Petrović, producent Maksa Ćatović, scenaristkinja Nataša Drakulić, producentkinja Danka Miloševic, poznati gumci Slaviša Čurović, Nikola Pejaković, Branislav Lečić...

Za panel stolom sedeli su direktor Filmskog centra Srbije Jakov Petrović, sekretar u Ministarstvu kulture Lav Pajkić, glumac i producent Lazar Ristovski, reditelj Miloš Avramović, reditelj i producent Predrag Gaga Antonijević...

Podsetimo, prema podacima do kojih su mediji došli u oktobru, od 2018. do 2024. godine Filmski centar Srbije (FCS) izdvojio je za 60 dugometražnih igranih filmova ukupno 1.906.386.250 dinara, odnosno čak 16.293.899 evra.

Dobio 620.000 evra

Posebno se ističe primer reditelja Srđana Dragojevića. Njegova producentska kuća "Delirium Films" dobila je 2023. godine od Filmskog centra Srbije 72.600.000 dinara, odnosno oko 620.000 evra, za snimanje dva filma:

- "Osmi mart (Harmonika)" - 41.000.000 dinara

- "Mliječni zubi" - 31.600.000 dinara

Nijedan od ova dva filma još uvek nije realizovan. Ipak, Dragojević bez imalo nelagode drži govore o moralu, pravu i slobodi umetnosti, dok je novac građana koji je dobio i koji je trebalo da bude uložen u kulturu - uložio u... Taj odgovor od Srđana Dragojevića još nismo dobili.