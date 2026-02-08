Slušaj vest

Hrvatski mediji udruženi sa blokaderskim medijima u našoj državi ponovo udaraju lažima na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

Sprega između Hrvata i blokadera nije ništa novo, pogotovo jer se naši susedi već više od godinu dana više bave Srbijom nego svojim poslovima.

Sada su počeli da se bave i kafićima, tačnije lažnim optužbama blokadera iz Velike Plane da mu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zatvorio kafić?!

Tekst u Slobodnoj Dalmaciji Foto: Printscreen Slobodna Dalmacija

Splitska Slobodna Dalmacija, poznata po srbomrzačkim tekstovima, prenela je sada intervju vlasnika ugostiteljskih objekata iz Velike Plane Nikole Arsića za blokaderski Šolakov medij Nova.

Arsić kuka na sav glas da su zatvaranje kafića naredili Vučić ili njemu bliski ljudi jer podržava blokaderske proteste, iako i sam kaže da su kršili zakon time što su radili prekovremeno i pravili buku veću od dozvoljene - dakle, maltretirali građane Velike Plane.

Tekst na portalu Nova Foto: Printscreen Nova

Bez ikakvih dokaza Arsić se buni kako se zakon ne primenjuje na druge objekte koji navodno isto krše zakon.

- Uznemiren sam i ogorčen zbog nepravde koja se kontinuirano provodi prema mojim kolegama, ali i prema meni. Učestali dolasci komunalne inspekcije, gotovo svakog vikenda, i to u razdobljima kada je u lokalu najveća posećenost i kada se održavaju događaji, ne mogu se smatrati slučajnima. Takvim postupanjem direktno se narušava rad ugostiteljskih objekata, gosti se prisiljavaju da napuste lokal, a nama se nanosi ozbiljna finansijska šteta i ugrožava egzistencija. Smatram da ovakva praksa predstavlja selektivan pristup i pritisak, umesto zakonitog i ravnopravnog postupanja prema svima, kako to nalažu principi pravne države - napisao je Arsić na Instagramu.

Sve to je prenela Slobodna Dalmacija uz komentar da ga podrška može koštati egzistencije u Vučićevoj Srbiji?!

Vučić: Dnevno preko 100 tekstova protiv mene

Ova saga je samo nastavak hajke iz Hrvatske, u kojoj se najviše istakao hrvatski novinar Domagoj Margetić koji je pustio laž u umešanosti Vučića u Sarajevo safari.

O napadima iz Hrvatske nedavno je govorio i Vučić, istakavši da Hrvati dnevno imaju preko 100 tekstova protiv njega.

- Ogroman broj ljudi je prisustvovao Tompsonu. Mislim da je dovoljno da pogledate medijsku scenu Hrvatske gde dnevno imate stotine tekstova protiv mene. Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Nije ovo nastalo ni iz čega. Nema toga iz bića ako nije podstaknuto nečim drugim. Srbi više nisu nikakav remetilački faktor niti problem. Izabrali su Piculu, sve drugo mogu da kontrolišu. Srbija ne samo da nije uništena. Mi smo Hrvatima sve prodali. Nadam se da će neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će u budućnosti naši odnosi s Hrvatima morati da budu bolji, šta god ja intimno osećao, a zna se da nisam veliki pobornik njihove politike, ali razumem da ćemo morati imati bolje odnose. Ja sam predsednik Srbije, meni nije dozvoljeno da uđem na Jasenovac - rekao je Vučić u novembru.