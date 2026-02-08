Slušaj vest

- Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije, poručio je predsednik Aleksandar Vučić uz fotografije.

 Vučić se pre toga jutros prošetao Novim Sadom u društvu lidera SNS i svog savetnika Miloša Vučevića i njegovih sinova...

Ne propustitePolitika"JUTARNJI SENDVIČ S MILOŠEM I NJEGOVIM SINOVIMA" Vučić u Novom Sadu: Sad zajedno među Krajišnike! Predsednik otvorio 7. zavičajni sajam (FOTO)
Screenshot 2026-02-08 102432.jpg

 Posle čega su svi zajedno svratili na doručak - naravno sendvič.

Neki od Novosađana, koji su bili u prolazu, zastali su za trenutak iznenađeni dok nisu shvatili da stvarno vide predsednika koji je jeo čuveni novosadski indeks sendvič za koji tamo kažu da je nadaleko poznat u celoj Srbiji.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NIKAD NISAM POGNUO GLAVU NITI SE PLAŠIO ONIH KOJI SU VAS PROTERALI" Vučić Krajišnicima: Hvala što toliko volite Srbiju, ogromno srce Krajišnika kuca za nju!
Screenshot 2026-02-08 114630.jpg
Politika"JUTARNJI SENDVIČ S MILOŠEM I NJEGOVIM SINOVIMA" Vučić u Novom Sadu: Sad zajedno među Krajišnike! Predsednik otvorio 7. zavičajni sajam (FOTO)
Screenshot 2026-02-08 102432.jpg
PolitikaDOK BI BLOKADERI DA UKINU SPC I OPRAVDAJU GENOCID U JASENOVCU, VUČIĆ SE SUSREĆE SA NAJVEĆIM SVETSKIM LIDERIMA! Analitičari: Jačanje političkih i ekonomskih veza
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"DA SE SKLANJAM ZBOG BRIGE ZA NAROD, NE PADA MI NA PAMET" Vučić o slučaju Generalštab: Pravili su ga protiv mene jer sam želeo da od rugla nešto napravimo VIDEO
tematska sednica Vlade Aleksandar Vučić
Politika"I ONI SU NAŠA BRAĆA I SESTRE" Vučić uputio snažnu poruku: Hvala vam na tome što ne mrzite one druge koji to osećaju prema nama (VIDEO)
Aleksadnar Vučić (13).jpeg
PolitikaNAŠE JE DA SE BORIMO I DA ČUVAMO NAŠU SRBIJU! Snažna poruka predsednika Vučića: Ne damo je nikome! (VIDEO)
Aleksandar Vučić