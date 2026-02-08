Predsednik Srbije Aleksandar Vučić današnji dan provodi u Novom Sadu. Posle šetnje gradom i obilska Sajma zavičaja na NS sajmu, usledio je ručak sa saradnicima na Petrovaradinskoj tvrđavi.
"ŠETNJA, SENDVIČI..." Ovako se predsednik Vučić prošetao Novim Sadom, svratio na sendvič, bio na sajmu, pa ručao na Petrovaradinskoj tvrđavi (FOTO/VIDEO)
- Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije, poručio je predsednik Aleksandar Vučić uz fotografije.
Vučić se pre toga jutros prošetao Novim Sadom u društvu lidera SNS i svog savetnika Miloša Vučevića i njegovih sinova...
Posle čega su svi zajedno svratili na doručak - naravno sendvič.
Neki od Novosađana, koji su bili u prolazu, zastali su za trenutak iznenađeni dok nisu shvatili da stvarno vide predsednika koji je jeo čuveni novosadski indeks sendvič za koji tamo kažu da je nadaleko poznat u celoj Srbiji.
