Slučaj Slobodne Dalmacije, splitskog medija koji je preneo priču o ugostitelju iz Velike Plane pozivajući se na blokaderski medij Nova, priču bez osnova i dokaza o navodnoj represiji nad vlasnikom zbog njegovih blokaderskih stavova - a represija je došla, kažu, lično od predsednika Srbije Aleksandra Vučića - samo je još jedan dokaz o sprezi hrvatskih i blokaderskih medija u Srbiji, njihovoj povezanosti i zajedničkim akcijama i ciljevima, ogoljenim još na početku pokušaja obojene revolucije u Srbiji - kada je tabloid Danas u nastavcima objavljivao hrvatsku "Blokadnu kuharicu" - uputstvo za blokade fakulteta!

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da su Hrvati zajedno sa srpskim blokaderima targetirali upravo predsednika Vučića jer je kod nas, ali i u svetu prepoznat kao simbol odbrane nacionalnih interesa Srbije.

- Izuzetno je važno da podvučemo da preko Vučića žele da stigmatizuju i dehumanizuju celu Srbiju i ceo naš narod. Žele da celokupan srpski narod predstave kao primer antidemokratije, kršenja ljudskih prava i medijskih sloboda, a preko Hrvatske koje je članica EU, da takvu sliku o nama pošalju u Evropu. Naravno da zbog toga ne prezaju od izmišljanja i fabrikovanja raznih priča, pa čak i ovako bizarnih! - kaže Petričković za Kurir i dodaje:

Nije im više ostalo ništa drugo nego da izmisle da bi se predsednik jedne države bavio nekim kafićem u provinciji, pa ko je toliko naivan da u to poveruje? Nažalost, u tom hibridunom ratu i sprezi blokadera sa hrvatskim službama izmišljotine nisu ništa novo - kaže Petričković i podseća da na slučajeve navodno prebijenog maloletnika u Valjevu za koga se ispostavilo da ne postoji, ali i na jednu studentkinnju koju je navodno policija vezivala za radijator u jednoj PU, a koja je na kraju bila prinuđena i lično da demantuje ove laži.

Petričković ocenjuje da je od samog početka prisutna upletenost Hrvatskih obaveštajnih službi i njihovih NVO u pokušaj obojene revolucije u Srbijji.

- Ta podrška je bila logistička, finansijska, ali i medijska u kreiranju ovakvih i sličnih spinova. Zabrinjavajuće je što se zvanični Zagreb nikad nije ogradio od ovakvog delovanja, a srpski blokaderi su ranije dolazili kod Hrvata poput Picule koji je perjancica antisrpskog narativa. Ipak, ova suluda priča je dokaz da su ostali bez ideja i da ih je narod pozreo i da se sada hvataju bukvalno za slamu kako bi za predstavili ne samo Vučića, nego i ceo srpski narod u negativnom svetlu - kaže prof Petričković.

