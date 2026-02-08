Slušaj vest

Slučaj Slobodne Dalmacije, splitskog medija koji je preneo priču o ugostitelju iz Velike Plane pozivajući se na blokaderski medij Nova, priču bez osnova i dokaza o navodnoj represiji nad vlasnikom zbog njegovih blokaderskih stavova - a represija je došla, kažu, lično od predsednika Srbije Aleksandra Vučića - samo je još jedan dokaz o sprezi hrvatskih i blokaderskih medija u Srbiji, njihovoj povezanosti i zajedničkim akcijama i ciljevima, ogoljenim još na početku pokušaja obojene revolucije u Srbiji - kada je tabloid Danas u nastavcima objavljivao hrvatsku "Blokadnu kuharicu" - uputstvo za blokade fakulteta!

Samo na prvi pogled je priča iz Velike Plane lokalna - komunalna inspekcija, prekoračenje radnog vremena i buke u jednom gradu u Srbiji. Ali način na koji je tema predstavljena pokazuje jasan obrazac: svaka situacija u Srbiji koristi se kao prilika za politički napad na državni vrh i predsednika.

Tekst u Slobodnoj Dalmaciji Foto: Printscreen Slobodna Dalmacija

Tako se i neproverene tvrdnje jednog ugostitelja, koji i sam priznaje da je kršio propise, predstavljaju kao dokaz političke represije. Bez ikakve analize da li je zakon prekršen, da li je inspekcija postupala po prijavama građana, da li su drugi objekti u istoj situaciji, fokus je skrenut na uobičajeni blokaderski narativ "egzistencijalna ugroženost u Vučićevoj Srbiji".

Hrvatska, kao članica Evropske unije, zagovara evropske vrednosti: vladavinu prava, pluralizam i regionalnu saradnju - ali samo formalno. U stvarnosti, sve te vrednosti odavno su sklonjene pod ustaški tepih!

Tepih toliko veliki, kockast, jasan i glasan - da se čuje od Zagreba do Splita, od Sabora do scenskih bina i navijačkih tribina. Sa glasnogovornikom Markom Perkovićem Tompsonom, koji iza sebe ima čvrstu podršku Vlade Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.

"Za dom spremni" je novi/stari pozdrav kod Hrvata. Zamenio je onaj prethodni "Bok, svima".

Hrvatska šahovnica sa prvim belim poljem - šahovnica koja predstavlja simbol ustaške NDH - nalazi se u slobodnoj prodaji, krasi majice mladih Hrvata i Hrvatica, koje ponosno gledaju njihovi stariji sugrađani, veliki domoljubi koji su se u ratu borili protiv staraca, baka i dece i proterali ih iz njihovih domova.

Mlada Hrvatica sa šahovnicom NDH na majici Foto: Marko Karović

Dok se Hrvatska sve više pokriva svojom iskonskom šahovnicom, ponosno ističući ustašstvo - one prve, prave vrednosti, koje je zahtevala Evropska unija kada je tu istu Hrvatsku primala u svoje naručje - sada zahteva od Srbije, kritikujući je, deleći joj moralne lekcije, iskreno se boreći svim sredstvima da je spreči na njenom "europskom" putu.

Onom istom na kojem je HR bila ne tako davno, skrivajući svoje pravo lice, glumeći regionalnu saradnju, odražavajući bilateralne odnose sa Srbijom uzajamnim posetama tadašnjih predsednika.

Hrvatska igra "dobrosusjedskih odnosa" otišla je toliko daleko da se tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić u emisiji Hrvatske televizije izvinio građanima Hrvatske "kojima su nesreću načinili pripadnici srpskog naroda". Interesantno da je Tadić to uradio samo dve nedelje pre zvaničnog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.

Tadić je i danas rado viđen gost u "lijepoj njihovoj" na raznim tribinama i u medijima. Naravno, ugostiće Hrvatska svakog ko javno voli da pljune Srbiju a iz Srbije je, brale. Ništa im milije od toga nema.

Ali to je druga vrsta sramote. To je bruka ovih što iz Srbije pređu granicu pa se okrenu i pljunu na Srbiju. O njima ćemo drugi put.

Da se vratimo na one koji Veliku Planu na mapi ne bi ni znali da nađu. Ali čim se s Planom poveže vlast i Vučić - eto hrvatskih medija, eto medijske kampanje u HR da ukažu na stanje demokratije u Srbiji!

Marko Perković Tompson u Zagrebu na dočeku rukometaša Izvor: Youtube/RTL

Izvor su im naravno blokaderski mediji. Isti narativ imaju, samo će neke reči prevesti na hrvatski i ubaciti ijekavicu.

Negativan ton o predsedniku Srbije, priče o represiji bez provere ko takve priče plasira, šta zapravo stoji iza priče o malom preduzetniku i kafićima - sve je to poželjno kada Srbija treba da se prikaže kao najveći i trajni problem regiona.

A i poželjno je pažnju skrenuti sa onog velikog ustaškog tepiha, koncerata, desne ruke podignute uvis. A i lako je hrvatskim medijima to uraditi kada imaju ovde u Srbiji svoje blokaderske bratske medije koji će im na tacni dati priču o "mladosti koju ugnjetava Vučić".

I tako zajedno, udruženi u mržnji, produbljuju podele, svaku priču koriste za politički obračun i unapred napisanu presudu.