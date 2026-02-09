Slušaj vest

Zakon o strancima i Zakon o vozilima na Kosovu i Metohiji nakon nekoliko odlaganja trebalo bi definitivno da stupi na snagu 15. marta u pokrajini, a strahuje se da će dovesti do dodatnog egzodusa srpskog stanovništva sa KiM, i to posebno u sistemima zdravstva i obrazovanja!

Prema zakonu o strancima, sva lica koja nemaju kosovsko državljanstvo smatraju se strancima i u obavezi su da prijave boravak takozvanoj kosovskoj policiji, dok zakon o vozilima predviđa zabranu upravljanja vozilom na ovlašćenje, ukoliko vozač nema prebivalište u zemlji u kojoj je vozilo registrovano.

Foto: DesignRage/Shutterstock, Kosovoonline

Ukoliko se ove odredbe ne budu poštovale predviđene su lokalne kazna, a postojaće i realan rizik od deportacije velikog broja Srba pa čak i zabrane ulaska na KiM!

Politikolog Ognjen Gogić objašnjava za Kurir da ovim zakonom vlasti tzv. Kosova na čelu sa Aljbinom Kutijem žele da nateraju Srbe da uzmu kosovska dokumenta, ali najviše da ih prinude da - sami odu iz pokrajine!

- Prema zakonu o strancima lica iz ostatka Srbije će moći da borave 90 dana u 180 dana, ondosno 180 dana u godini na KiM. Ukoliko neko želi da ostane duže, moraće da traže boravišnu dozvalu na osnovu ugovora o radu recimo. Među njima ima najvše zdravstvenih radnika, lekara i specijalista iz Srbije koje rade u domovima zdravlja, KCS i drugim ustanovama, ali i studenata i profesora koji zbog pririode posla moraju da borave na KiM duže od 180 dana. Međutim, dodatni problem nastaje što su oni zaposleni u institcijama koje vlasti ove laže države ne priznaju. Primera radi, student donese ugovor o studiranju sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ali na osnovu toga ne može dobiti boravišnu dozvolu jer vlasti tzv. Kosova ga ne priznaju - objašnjava Gogić.

Politikolog pruža još zabrinjavajućih primera:

Foto: Kurir Televizija

- Recimo, postoje žene koje su došle tu da studiraju iz centralne Srbije i nakon toga su se udale za naše ljude na KiM, gde žive godinama, imaju decu, porodicu...Međutim, nikada nisu uzele dokumenta tzv. Kosova, njihov brak je sklopljen pred srpskim institucijama, deca rođena u srpskim porodilištima, a to KiM ne priznaje kao validne dokumente. Ovim zakonom i te žene i deca postaju stranci i mogu da budu deportovani sa Kosova! Takođe, ima ljudi koji su rođeni nakon 2000. godine recimo u Leskovcu i žive na KiM ceo život, ali imaju samo srpska dokumenta, a za sada postoje naznake da i takvim građanima nisu želeli da izdaju lokalna dokumenta. Ljudi će morati ili da računaju koliko dana provode na teritoriji KiM ili da se odsele trajno - govori Gogić i dodaje dad vlada konfuzija i u samoj pokrajini na koji način i koliko rigorizno će se ovi zakoni primenjivati.

Posebna zabrinutost odnosi se na Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji nije akreditovan u kosovskom sistemu, a kojem uskoro ističe i rok za podnođenje zahteva za vaerifikaciju diploma stečenih u okviru sprskog obrazovnog sistema!.

Veliki broj vozila na Kosovu i Metohiji i dalje je registrovan na tablice iz centralne Srbije, iako je deo vozila u prethodnom periodu prešao na kosovske registracije. Mnogi građani koriste vozila registrovana na članove porodice ili prijatelje, što ih dodatno dovodi u rizik od novih ograničenja.