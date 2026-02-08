Slušaj vest

U susret početku primene Zakona o iznemama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da izražava nadu da će Visoki savet tužilaštva (VST) u najskorijem roku sprovesti izbor javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal po aktuelnom oglasu za izbor njih 9, i to po jasnim merilima i kriterijumima propisanim za izbor.

- Takođe, izražavamo očekivanje da VST tom prilikom neće davati isključivu prednost javnim tužiocima koji su upućeni u JTOK po diskrecionoj odluci Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, na predlog glavnog javnog tužioca JTOK Mladena Nenadića, već po objektivnim i merljivim kriterijumima koji su propisani pozitivnim propisima - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsećaju, kako se dodaje, da je odluku o upućivanju godinama unazad donosila Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac po diskrecionim merilima.