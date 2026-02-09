Slušaj vest

„Ova istorijska podrška građana Japana predstavlja odraz snažnog poverenja u Vaše vođstvo. Uveren sam da će ova pobeda dodatno doprineti stabilnosti i daljem razvoju Japana, kao i jačanju prijateljskih odnosa naših zemalja“, napisao je predsednik Vučić u čestitki na društvenoj mreži „X“.

Vladajuća Liberalno-demokratska partija (LDP) japanske premijerke Sanae Takaiči obezbedila je dvotrećinsku većinu na jučerašnjim parlamentarnim izborima, javili su japanski mediji, pozivajući se na preliminarne rezultate.

Ukupan broj mesta koje je osvojila LDP, uključujući osvojene mandate koalicionog partnera Japanske inovativne partije (JIP), dostigao je 309, preneo je izvestio je japanski Jomiuri, prenela je Politika.

Kako se navodi, time je premašen prethodni rekord od 308 koje je osvojila tadašnja Demokratska partija Japana kada je preuzela vlast 2009. godine.

Donji dom japanskog parlamenta broji 465 članova.

