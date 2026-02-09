Slušaj vest

Lista "druga lige bivšeg režima" - koja sebe naziva "studentskom" - definitivno je odjavila sve redom - i blokadersku opoziciju i Evropsku uniju i Rusiju!

Naime, Tamara Jeremić, studentkinja treće godine Stomatološkog fakulteta, rekla je sinoć u Utisku nedelje, gde je opet došlo do međusobnog sukoba blokadera, da je definitivno na studentskim plenumima izglasano da oni sami da "preguraju ovo" i da ne prihvataju "pomoć sa strane" - niti opozicije niti Evropske unije.

- Mi imamo lepe namere i definitivno je izglasano, to je već i rečeno na televiziji, na našim plenumima i na razgovorima, da ćemo mi ovo da preguramo sami i da želimo to da uradimo sami, da ne prihvatamo pomoć sa strane, niti pomoć opozicije, niti pomoć bilo koga drugog. To je čista studentsko-građanska priča. Ne postoji opozicija - navela je Tamara Jeremić.

Na čuđenje voditeljke "Ne postoji opozicija?!", studentkinja je odgovorila "Tako je".

- Jel postoji Evropska unija? - upitala je Olja Bećković.

Studentkinja je odgovorila "ne" i dodala: " Sve je čisto naša priča".

Bećković: A jel postoji komunikacija sa opozicijom o nenapadanju u interesu zajedničkog cilja?

Jeremić: Ja na to stvarno lično ne bih mogla da odgovorim zato što trenutno nisam dovoljno obaveštena da dajem takve odgovore. I to je to. Prosto znamo da ne želimo nikakvu pomoć, sem naš narod koji je tu za nas.

Bećković: Ali opozicija je narod, iza opozicije stoje neki građani koji su glasali za opoziciju

Jeremić:Pa znam, ali nije nekako... Ne znam kako to da Vam objasnim...

Zatim se u priču uključila i advokatica Ljiljana Borojević:

- Ja mislim da se ova mlada devojka pogrešno izrazila. Njihova priča "oni mogu sami" - naravno da ne mogu sami. Svi smo mi tu da im pomognemo. Ne možete ni bez advokata. Ne možete ni bez medija koji su vas pratili sve vreme. Ne možete bez podrške međunarodne zajednice. Rekli ste nećemo EU, hoćete Rusiju? Verovatno ste hteli da kažete "nismo strani plaćenici, nema ni jedne zemlje osim Srbije". Pretpostavljam da je to trebalo da bude, a ne... Mi bez međunarodne zajednice ne možemo uspeti - upitala je Borojević studentkinju koja nije odgovorila na pitanje, iako je Borojević uporno insistirala na odgovoru vezano za Rusiju.

U Utisku nedelje koji je emitovan sinoć razvila se polemika između različitih krila blokaderskog pokreta, kao i deljenja lekcija i negodovanja od strane pojedinih gledalaca koji su se uključili u program.