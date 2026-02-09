Slušaj vest

Veliko „sređivanje“ javnog gradskog i prigradskog saobraćaja upravo je krenulo, pokretanjem izrade Studije javnog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša.

„Želim da vas podsetim da je javni prevoz u Nišu besplatan od 1. jula 2023. godine i da će takav ostati i tokom 2026. godine. To je bila jasna odluka, doneta u interesu građana, da se olakša svakodnevni život, smanje troškovi porodicama i omogući dostupnost prevoza svima. Besplatan prevoz sam po sebi nije dovoljan ako ne odgovara stvarnim potrebama ljudi koji ga koriste svakog dana. Zato sada želimo da, zajedno sa građanima, unapredimo njegov kvalitet. Pokrećemo javnu raspravu i pozivamo sve građane Niša da učestvuju sa svojim predlozima i sugestijama“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović na konferenciji za novinare koja je održana u Gradskoj kući.

Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša Foto: Grad Niš

Gradonačelnik Pavlović dodaje i da želi da se čuju iskustva iz svakodnevnog života: da li su na pojedinim linijama potrebni češći polasci, da li postoje delovi grada u kojima su potrebne nove linije, da li neke linije treba produžiti ili reorganizovati i kako da javni prevoz bolje prilagodimo đacima, zaposlenima, starijim sugrađanima i osobama sa invaliditetom.

„Želim da budem potpuno otvoren, ovo nije politička tema. Ovo je pitanje svakodnevnog života građana, kako dolazimo do posla, škole, lekara i porodice. Iskustvo naših sugrađana nam je izuzetno važno i želimo da ga ugradimo u konkretna rešenja. Zato pozivam sve da učestvuju konstruktivno, sa jasnim i konkretnim predlozima, jer je ovo prevoz koji koristimo svi. Besplatan javni prevoz je važna odluka, ali njegov kvalitet mora stalno da se unapređuje. Odluke ne donosimo iza zatvorenih vrata. Želimo da ovaj proces bude otvoren, javan i zasnovan na konstruktivnom dijalogu. Ovo je primer kako želimo da vodimo grad Niš, razgovorom, a ne nametanjem rešenja; slušanjem, a ne ignorisanjem“, rekao je gradonačelnik Pavlović.

Studiju izrađuje grupa ponuđača na čelu sa Akademijom tehničko-vaspitačkih strukovnih studija iz Niša.

„Pozivam građane da se uključe, da daju svoje predloge i da zajedno učinimo da javni prevoz u Nišu bude ne samo besplatan, već i što bolji, dostupniji i funkcionalniji za sve“, završio je gradonačelnik Pavlović.

Rok za izradu Studije koja se radi u tri faze, je 18. avgust ove godine.

Foto: Grad Niš

Studija se trenutno nalazi u prvoj fazi izrade, tokom koje teče predviđeni rok za dostavljanje predloga građana. Do 25. 03. 2026. godine zainteresovana lica mogu da upute sugestije putem elektronske pošte na adrese: info@jgpnis.rs, callcentar@jgpnis.rs i UKDIP.Info@gu.ni.rs, ili putem telefona: 018/505-656, 018/505-665, 066/80-60-045, 018/504-538 i 018/504-533.

Predlozi se mogu dostaviti i pisanim putem na sledeće adrese:

JKP „Direkcija za javni prevoz Grada Niša“, Generala Milojka Lešjanina br. 8, 18000 Niš

ili

Gradska uprava za komunalne delatnosti, poslove inspekcije i komunalne milicije, Vožda Karađorđa 24, 18000 Niš.