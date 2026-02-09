Slušaj vest

Bila jednom jedna emisija - Utisak nedelje - namenjena blokaderima u Srbiji, kako bi se družili i promovisali svoje blokaderske ideje, ali autoru ove bajke poslušnost su otkazali glavni likovi - gosti blokaderi, koji su ustali jedni protiv drugih! Scenario nije baš originalan, znamo, a i ponavljaju se neke scene iz drugih čuvenih bajki, pa je tako sinoć u Utisku jedna veštica napala Snežanu! Patuljci blokaderi bili su na plenumu i nisu joj mogli pomoći.

Eto tako je sinoćni Utisak nedelje shvatio deo blokadera koji je jednu od gošći prikazao kao vešticu!

No da krenemo od početka ove bajke...

Gosti u sinoćnjem Utisku nedelje Foto: Printscreen Nova S

Pre mnogo, mnogo sati, emisija Olje Bećković koja se emituje na blokaderskoj Novoj S, odnosno sinoćna epozoda napravila je pravi karambol među blokaderima zbog raskola koji su prikazali gosti - naizgled na istoj političkoj strani, onoj blokaderskoj, ali prepunoj tenzija, svađa i nesuglasica, što je sinoć postalo vidljivo i širokom TV auditorijumu.

Polemika aktera iz iste grupacije svela se na istu temu otkako su zajedno ustali protiv aktuelne vlasti - studenti blokaderi neće sa opozicijom, a opozicija im "dobronamerno" savetuje da im je bolje s njima jer sami ne znaju šta rade!

Advokatica Ljiljana Borojević je takve lekcije sinoć delila studentkinji Stomatološkog fakulteta Tamari Jeremić koja je rekla da su blokade "čista" i "njihova" priča, na šta je reagovala Borojevićeva.

- Ja mislim da se ova mlada devojka pogrešno izrazila... Njihova priča, oni mogu sami... Naravno da ne mogu sami, svi smo mi tu da im pomognemo, naravno da ne možete sami. Ne možete bez advokata, ni bez medija koji su vas pratili sve vreme. Ne možete ni bez podrške međunarodne zajednice - pričala je advokatica.

Naravno, Utisak nedelje je nakon ovakvog "držanja lekcije" od strane advokatice studentkinji postao jedna od glavnih tema na Iksu, gde su blokaderi (otkako su prestali da maltreturaju narod na ulicama) najaktivniji.

I gle čuda - i na Iksu su blokaderi razjedinjeni!

Jedna grupacija aplaudira advokatici što je održala slovo studentkinji blokaderski - koja je takođe postala hit zbog rečenice "Ne znam kako to da Vam objasnim" - dok druga kritikuje advokaticu!

I u toj kritici otišli su toliko daleko da su Ljiljanu Borojević nazvali vešticom! Konkretno, blokader Đorđe Miketić - i to putem čuvene sekvence iz Diznijevog animiranog filma "Snežana i sedam patuljaka", kada Snežani otrovnu jabuku daje zla kraljica - veštica!

Studentkinja i advokatica kao Snežana i veštica Foto: Printscreen X

I tako, blokaderi na kraju ove TV bajke nisu uspeli da nađu zajednički jezik ni pred kamerama, u njihovoj emisiji - pa zamislite kada bi dobili makar jednu mesnu zajednicu da vode šta bi od nje napravili?!