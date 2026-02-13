Slušaj vest

Iako nije prvi put da blokaderi i njihovi mediji neku tragediju iskorišćavaju u političke svrhe kao što je to bio slučaj sa padom nadstrešnice u Novom Sadu, poslednji u nizu njihovih pokušaja manipulacije nerećom zarad političkih poena možda je i najgori do sad, ocenjuju analitičari za Kurir. Najlicemerniji defitivno, jer je pokazao da ni nesreće i trgedije nisu zapravo toliko strašne ukoliko postoji sumnja da se radi o - nekom iz njihovih redova.

Naime, vest da je mala Ema M. (4) preminula u Opštoj bolnici u Čačku 4. februara, dan nakon nečega što je trebalo da bude rutinska operecija trećeg krajnika, duboko je potresla celu Srbiju.

Ministarstvo zdravlja poslalo je inspekciju u ovu ustanovu, u kojoj je u toku i spoljašnji stručni nadzor, a naložena je i sudska obdukacija kako bi se ustanovio tačan uzrok detetove smrti. U međuvremenu, v.d. direktor OB u Čačku Dejan Dabić podneo je ostavku iz moralnih razloga.

Blokaderski mediji odmah su pokušali da ovu užasnu tragediju u kojoj je jedno dete preminula - iskoriste za svoje političke svrhe i da kao i uvek - za sve optuže aktuelnu vlast. Tako, u blokaderskim medijima prvo je, između ostalih, osvanuo naslov "Ako je mala Ema umrla zbog lekarske greške, Lončar mora da podnese ostavku", gde se navodi da "nezadovoljstvo, bes i revolt građana, koji je samo jedna od posledica ovog stravičnog događaja, očekivana je nakon niza optužnica protiv lekara i sumnjivih smrti u bolnicama širom Srbije proteklih godina, za koje niko nije odgovarao, kao i sunovrata zdravstvenog sistema koji godinama vapi za stručnim kadrom i boljim uslovima rada lekara"!

Blokaderi su danima vodili kampanju i za smrt devojčice pokušavali da optuže SNS, a zatim se otkrilo da je lekar koji je operisao devojčicu zapravo podržava blokadere. Naime, doktor V.M, specijalista ORL, bio je na konačnom spisku lekara koji su podržali blokadere. I onda, magično, u blokaderskom Danas-u osvanuo je naslov "Nije svaka smrt lekarska greška"!

Pravnik Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost govori za Kurir da nažalost nije iznenađen kampanjom koja se povela nakon tragične smrti devojčice u Čačku, a koja je "uperena ka novoj političkoj zloupotrebi jedne nesreće".

Aleksa Grubešić: Radi se o kontinuitetu svojevrsne "nekropolitike", odnosno korišćenja tragedija i smrti u političke svrhe Foto: Kurir Televizija

- Radi se o kontinuitetu svojevrsne "nekropolitike", odnosno korišćenja tragedija i smrti u političke svrhe. Samo što smo ovaj put svedočili zanimljivom preokretu: da lekar koji je operisao devojčicu ne samo da nema nikakve veze sa vladajućom strukturom, već obrnuto, da se radi o čoveku koji je podržao blokade fakulteta u Srbiji. Naravno da ova činjenica ne treba ništa da znači, niti treba unapred kriviti dotičnog lekara za tragediju koja je nastupila, jer će naknadna istraga utvrditi šta je uzrokovalo smrt nesrećnog deteta. Ali ovo samo pokazuje koliko su daleko pojedinci u našoj državi spremni da idu u borbi za vlast ili zadovoljenje svojih najnižih ljudskih poriva - ocenjuje Grubešić.

JOŠ JEDNA SMRT POSLE OPERACIJE KRAJNIKA U ČAČKU! Muškarac (38) preminuo usled komplikacija U čačanskoj bolnici došlo je do još jednog smrtnog slučaja nakon operacije krajnika gde je na odeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac. Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao. - Pacijent, koji ne živi u Čačku, poreklom je iz Niša. Došao je i tražio da ga operiše doktorka, žalio se da ima probleme sa hrkanjem i da hoće da izvadi treći krajnik. Lekari su pokušali od toga da ga odgovore, ali on je insistirao. Pošto nije naš zdravstveni osiguranik, tražio je da plati, platio je punu cenu. On je znao šta se desilo sa devojčicom Emom. Sve je bilo u najboljem redu posle operacije. Posle nekoliko sati došlo je do naglog krvarenja. Oko tri sata iza ponoći, on je preminuo - ispričao je Dragan J. Vučićević.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Palilula" kaže za Kurir da je pogrešno politizovati ovo što se desilo u Čačku jer je pre svega izgubljen jedan život, ali naglašava i da je donositi bilo kakve sudove bez izveštaja inpsekcije i obudkcijskog nalaza "neozbijno i zlonamerno".

Dr Aleksandar Stojanović:Koristiti nečiju tugu i žalost u političke svrhe je nedopustivo Foto: Kurir Televizija

- Najteže je roditeljima tog deteta i moramo da razmišljamo o njima pre sve svega. Nema mesta za politiku u medicini! Koristiti nečiju tugu i žalost u političke svrhe je nedopustivo, vidim sada i neke kolege koje daju svakakve neutemelje izjave kako bi se dodvorili opoziciji i dobili neke političke poene kod njih... Svaka priča sada je neozbiljna i zlonamerna, bez obudkcijskog nalaza sve je to "rekla-kazala". Ne mogu da osuđujem trenutno nikog - ni direktora bolnice, ni lekare, a kamoli ministra zdravlja. Svaka operacija sa sobom nosi rizik, kao i svako uvođenje posebno deteta u anesteziju, nekada se desi nažalost nešto neplanirano i naravno da nije uvek u pitanju greška ili nemar lekara, ali nam tek predstoji da saznamo sve okolnosti i činjenice - govori dr Stojanović.

Da podsetimo, i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se politika blokadera svodi na to da zloupotrebljavaju svaku tragediju i da joj daju bilo kakav politički kontekst. Naime, Brnabić je na TV Prva, na pitanje da prokomentariše pokušaje da se politizuje slučaj devojčice iz Čačka koja je preminula posle operacije, rekla da je slučaj u Čačku stravična tragedija i da je Ministarstvo zdravlja odmah reagovalo i naložilo inspekcijski nadzor.