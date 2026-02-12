Slušaj vest

Ako Boga nema, sve je dopušteno!

Ne verujemo da blokaderi uključeni u najnoviju besramnu akciju dehumanizacije Aleksandra Vučića znaju da su ovo reči Dostojevskog, ali je evidentno da ih ni strah od nebeske, ni od zemaljske pravde ne spečava da svoju mržnju, poput razarujuće kiseline, sipaju svuda okolo.

Ovog puta, meta im je Vučićeva ćerka.

Jedan korisnik društvene mreže X, objavio je fotografiju predsednika Srbije i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova!

Monstruozan tvit o Vučiću i njegovoj ćerki Milici Foto: Printscreen X

To više nije sukob proistekao iz različitih mišljenja o politici i društvu, jer mozak koji pred slikom oca i ćerke proizvede asocijaciju na pedofislki skandal – nije mozak sposoban da misli, već beskorisna užegla kaša.

Nije ni uvreda izrečena u žaru političke borbe – jer tu nema ni politike ni borbe, to što je napisano je krvava pljuvačka divlje svinje u napadu, zaslepljene blatom u kojem se okotila i u kojem će provesti čitav svoj bedni život.

Ćerka predsednika Srbije ne učestvuje u javnom životu. Javnost, praktično, ima priliku da je vidi samo na pomenima preminuloj majci. Slika objavljena na X-u nastala je kad ju je otac jednom sa sobom poveo na glasanje. Kao što drugi očevi nekad decu vode na svoj posao, u nastojanju da što više vremena provedu zahedno… Ozbiljnost na dečjem licu posledica je tragičnog događaja u njenom životu, i okolnostu u kojima zbog očevog položaja živi. Pripisati taj izraz lica zlostavljanju oca i objasniti je kao posledicu politike koju Aleksandar Vučić vodi… to je esencija mržnje koja nema racionalan uzrok, mržnja isključivo patološkog porekla.

I da je samo na toj poruci na mreži X ostalo, ni po jada. I ranije se u ludnici nalazio samo manji deo onih kojima je tamo mesto.

Ali problem za društvo – ne za Vučića i njegovu porodicu, koji svoj krst odavno nose - … problem za društvo predstavljaju reakcije blokadera na ovaj bezumni post.

Boga se ne boje, pamet im ne smeta, stid ih ne sprečava.

To im je smešno, zabavno, ubojito, efektno… oni to prosleđuju dalje, lajkuju, dodaju svoje bljutave komentare… zadovoljni sobom u kaljuzi u kojoj se valjaju, a Srbiji se širom otvara prozor u njihov svet i mi kristalno jasno vidimo prava lica onih koji nam nude "nove vrednosti, nova pravila pristojnosti, novi način života".

Vidimo blokadere nesposobne za saosećanje sa bližnjim, nesposobne da se postide i nesposobne da uopšte razlikuju dobro od zla, ravnodušne pred dečjom suzom, u svemu osujećene ljude koje je jalova ambicija učinilla slepim za sve rezultate i uspehe onih koji su im protivnici.

Srbija, ako nije do sada, posle ove objave na mreži X vidi ko i kakav traži vlast. I kakva bi ta vlast bila.

Toliko u njima ima žuči i gnoja, toliko mržnje prma svima – i direktnim protivnicima, i ostalima koji ih ne podržavaju direktno – i toliko želje za osvetom što žive promašene živote, da normalnog čoveka hvata jeza.