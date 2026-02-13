Slušaj vest

Samo neko ko je potpuno ispražnjen od porodičnih vrednosti i osnovnog poštovanja prema svetosti roditeljstva može da u nedužnoj fotografiji vidi nešto zlokobno, poručuje za Kurir Dejan Lisica iz centra za društvenu stabilnost!

Naime, izvesni blokader Dragan Stevanović je na Iksu objavio fotografiju predsednik Vučića sa ćerkom Milicom, aludirajući na svetsku aferu sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.

2026-02-12 15_23_24-Settings.jpg
Monstruozan tvit o Vučiću i njegovoj ćerki Milici Foto: Printscreen X

Inače, Stevanović je za svoje monstruozne optužbe upotrebio fotografiju Aleksandra i Milice Vučić sa zajedničkog dolaska na glasanje na izborima.  

Lisica poručuje da očigledno kod blokadera više ne postoje granice i crvene linije.

Aleksandar Vučić Milica Blokaderi
Siniša Mali

"Ovakav postupak predstavlja nov sunovrat onog dela političke scene koji je odavno izgubio svaki dodir sa moralom, čestitošću i elementarnom ljudskošću. Uporediti oca koji provodi vreme sa svojom ćerkom sa jednim od najvećih monstruma moderne istorije nije samo politički napad - to je dijagnoza. Samo neko ko je potpuno ispražnjen od porodičnih vrednosti i osnovnog poštovanja prema svetosti roditeljstva može da u nedužnoj fotografiji vidi nešto zlokobno. To govori mnogo više o njihovim mislima i onome što nose u sebi nego o samom predsedniku. Kada politička ostrašćenost preraste u patologiju, sledeći korak je udaranje na decu. Pokušaj da se kroz ovakav „humor“ ili „kritiku“ degradira odnos oca i ćerke pokazuje da za te ljude ne postoje granice, niti crvene linije", poručuje Lisica.

2025-05-15 16_29_43-Listanje štampe - YouTube.jpg
Dejan Lisica Foto: RTV Printscreen

On dodaje da je blokaderima preostalo samo da se valjaju u blatu.

"Ovakvi ispadi su klasičan dokaz nemoći. Kada nemate program, ideju ni podršku naroda, preostaje vam samo da se valjate u blatu najnižih insinuacija, nadajući se da će tuđa prljavština prikriti sopstveni besmisao. Ovo nije borba za bolje društvo, ovo je izliv čiste, nepatvorene mržnje koja je toliko duboka da pojedincima onemogućava da prepoznaju osnovne ljudske vrednosti. Osuda ovakvog ponašanja nije pitanje politike, već pitanje mentalne higijene i zaštite pristojne Srbije od onih koji bi sve, pa i porodicu, pogazili zarad jeftinog političkog poena", zaključuje Lisica.

WhatsApp Image 2024-11-19 at 6.19.49 PM.jpeg
Miloš Vučević
Adrijana Mesarović na svečanoj sednici Vlade Republike Srbije
aleksandar vulin
RTS