Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva.
"BILA MI JE VELIKA ČAST" Vučić ispratio Alijeva srdačnim zagrljajem: Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja! (FOTO)
- Bila mi je velika čast da ugostim predsednika Azerbejdžana i da zajedno radimo na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Azerbejdžana. Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije koji otvaraju nove mogućnosti za saradnju i prosperitet oba naroda.
Vučić ispratio predsednika Azerbejdžana Alijeva Foto: Instagram/buducnostbijeav
- Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić isprativši danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva posle zvanične posete Srbiji.
