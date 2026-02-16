Slušaj vest

- Bila mi je velika čast da ugostim predsednika Azerbejdžana i da zajedno radimo na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Azerbejdžana. Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije koji otvaraju nove mogućnosti za saradnju i prosperitet oba naroda.

Vučić ispratio predsednika Azerbejdžana Alijeva Foto: Instagram/buducnostbijeav

- Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić isprativši danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva posle zvanične posete Srbiji.

Aleksandar Vučić Ilham Alijev
 Kurir.rs

