Posle vesti o privođenju blokadera iz Mionice, na mreži X osvanuo je i snimak uz objavu u kojoj se navodi sledeće:

"Glavni blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević uhapšen je sa kovertom punom para!!!! Izgleda da je čika Car bio u pravu, na dnevnice radite, po nalogu us**ša ... Kako mi se čini, dok gledam kovertu, lepo se otvorio vaš tatko Picula..."

Pitanje koje se jasno nameće posle ovog snimka jeste odakle ovolike pare i čemu su namenjene ako nije obojena revolucija. A zaključak prirodan - da su blokaderi plaćeni da prave haos po Srbiji. 

Podsetimo, Vladimir Đorđević iz Mionice priveden je uoči samog blokaderskog skupa u Valjevu. Član je stranke Miloša Parandilovića, a policija je u njegovom posedu pronašla kovertu punu novca.

Jedan je od vođa blokadera iz valjevskog kraja koji je napadao policiju pre pola godine u Valjevu, gradu kojim se svojevremno pronela besramna laž da je nastradao dečak od 16 godina koji je navodno preminuo od posledica policijske brutalnosti na valjevskim ulicama?!

Reč je o jednoj od najbesramnijih i najskandaloznijih blokaderskih laži za koju ni do dan-danas niko nije pravno odgovarao. 

