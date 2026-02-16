Slušaj vest

Poslanici EP su na sastancima sa srpskim sagovornicima potvrdili posvećenost "perspektivi članstva demokratske Srbije u EU", ističući da je to "proces zasnovan na zaslugama, utemeljen na poštovanju demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, slobode medija i nezavisnosti pravosuđa, kao i potpunom usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU", navodi se u izveštaju.

Dodaje se da su "sastanci sa različitim akterima potvrdili veoma polarizovan politički pejzaž u Srbiji".

"Članovi su izrazili solidarnost sa građanima Srbije, studentima i akterima civilnog društva koji ostvaruju svoja demokratska prava i pozivaju na odgovornost, transparentnost i institucionalnu odgovornost. Poslanici EP su pozvali vlasti da obezbede hitne, nepristrasne i transparentne istrage svih navoda o nepotrebnoj i nesrazmernoj upotrebi sile i nezakonitom nadzoru demonstranata", kaže se u izveštaju.

Delegacija EP navela je i da je primila "zabrinjavajuće izveštaje o finansijskom, administrativnom i fizičkom pritisku na akademsko osoblje, kao i o ograničenjima slobode medija" i "izrazila zabrinutost" u vezi sa izmenom seta pravosudnih zakona, koji su u međuvremenu usvojeni i stupili na snagu.

Spoljnopolitički odbor EP, rečeno je, nastaviće pažljivo da prati politička dešavanja u Srbiji, uključujući izazove u oblasti osnovnih sloboda i građanskog prostora, što će, uz prikupljene uvide tokom posete, doprineti radu na predstojećem godišnjem izveštaju o procesu pristupanja Srbije u okviru Paketa proširenja za 2025. godinu, navedeno je u izveštaju.

Podsećamo, članovi delegacije EP u Srbiji su se od 22. do 24. januara sastali sa dve potpredsednice Narodne skupštine, Elvirom Kovač i Marinom Raguš, predstavnicima parlamentarnih stranaka vlasti i opozicije, ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem i ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, kao i sa predstavnicima medija, civilnog društva, istraživačkih centara, akademske zajednice i studentima, navodi se u izveštaju.

Sastali su se i sa zamenikom šefa Delegacije EU i ambasadorima država članica.