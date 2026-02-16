Slušaj vest

„Tog dana je, aktiviranjem nagazne mine na magistralnom putu Niš–Priština, u pratnji međunarodnih snaga Kfora, dignut u vazduh prvi autobus iz konvoja u kojem su se nalazili raseljeni Srbi koji su putovali u Gračanicu na zadušnice. U ovom stravičnom napadu život je izgubilo 12 nedužnih ljudi, dok su 43 osobe povređene. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su, pored porodice Cokić - Njegoša, Snežane i malog Danila, nastradali i Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Nenad Stojanović, Mirjana Dragović, Veljko Stakić, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić.

„Ova imena su trajna opomena i svedočanstvo stradanja srpskog naroda, ali i simbol nekažnjivosti zločina nad Srbima. Nažalost, i ova godišnjica, kao i mnoge prethodne, prolazi bez jasnih i glasnih izjava međunarodnih predstavnika, bez osude zločina i bez poziva da se odgovorni pronađu i kazne. I posle više od dve decenije, porodice žrtava i čitav srpski narod čekaju pravdu, dok počinioci i nalogodavci ovog terorističkog akta nisu adekvatno kažnjeni“, kažu iz Srpske liste.

Srpska lista je dalje saopštila da bez istine i pravde nema ni pomirenja, niti trajnog mira, zahtevajući akciju međunarodne zajednice.

„Zahtevamo od međunarodne zajednice da preuzme odgovornost, obnovi istrage i učini sve da se ovaj, kao i brojni drugi zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji, rasvetle do kraja. U ime svih žrtava i njihovih porodica, nećemo odustati od zahteva za pravdom. Zaborav nije i neće biti opcija“, navodi se u saopštenju.