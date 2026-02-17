Slušaj vest

Vest o privođenju glavnog blokadera iz Mionice, Vladimira Đorđevića, kod koga je u trenutku pretresa pronađena i koverta puna novca, ponovo je pokrenula pitanje karaktera učesnika i vođa protesta u Srbiji, onih koji se predstavljaju javnosti kao moralni autoritet, dok sami svojim postupcima ruše tu sliku.

"Glavni blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević uhapšen je sa kovertom punom para!!!! Izgleda da je čika Car bio u pravu, na dnevnice radite, po nalogu us**ša ... Kako mi se čini, dok gledam kovertu, lepo se otvorio vaš tatko Picula..." - komentar je na mreži Iks, uz snimak hapšenja Đorđevića.

Ovaj incident samo je još jedan u nizu primera koji su ogolili licemerno ponašanje "mladosti Srbije" koja stoji iza protesta i hoasa u državi, i koja mesecima pravi svoju izbornu listu, određujući čije ime zaslužuje da se nađe na njoj.

Deo studenata blokadera, najtvrđe jezgro blokaderskog fronta nalazi se u Novom Pazaru. Upravo su nam blokaderi sa DUNP (Državni Univerzitet u Novom Pazaru) promovisali "prave vrednosti", a kakve su to vrednosti * videli smo nedavno na primeru studentkinje N.M. iz ovog grada, koja se "proslavila" pojavljivanjem na blokaderskim protestima.

Fotografija N.M. na kojoj pozira sa marihuanom postala je viralna, a ispostavilo se i da je ova stdentkinja ćerka osuđivanog narko dilera. Reč je o R.M. koji je pre 16 godina uhapšen sa "saradnikom" u Zagrebu sa dva kovčega ukupne težine 40 kilograma sa odećom natopljenom kokainom. Kako se navodi, droga je tada stigla iz Južne Amerike.

Blokaderka N.M. iz Novog Pazara sa džointom Foto: Kurir

Nakon što je njena fotografija sa džointom stigla do svakog naloga na društvenim mrežama, a usput se otkrilo i da je njen otac bio u poslu s drogom, oglasila se i blokaderka - koja je, kako je objavljeno - poručila da je R.M. "časno i pošteno" robijao!

Časno zbog kokaina?! Sve jasno!

Foto: Printscreen X

Ne sme se zaboraviti ni septembar 2025. kada je procureo snimak studenata blokadera iz Novog Sada, sa blokiranog Rektorata, koji su se snimali dok su iz šteka izimali paketiće droge, koju im je ostavio lokalni diler, a zatim ih uneli u Rektorat!

Na video snimku jasno se vidi da akteri priznaju da je Rektorat devastiran od strane blokadera. Zgrada je korišćena i za skladištenje brusilica, ulja i šipki, najverovatnije u svrhu nasilnih aktivnosti, kada su palili i uništavali objekte političkih organizacija, zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i prilikom napada na policijske službenike.

Blokaderi kupuju drogu u Novom Sadu Izvor: Kurir

U julu prošle godine vođa blokadera u Kragujevcu Filip Misita (37), profesor na Filološko-umetničkom fakultetu, uhvaćen je sa drogom. Negde oko 20 časova 15. jula 2025, u Ulici Slobodana Perovića, kada je Misita u društvu još jednog muškarca zaključao lokal, policajci su osetili miris marihuane i pretresli lokal.

Policija je pronašla nagorenu ručno pravljenu cigaru marihuane, kao i bat te opojne droge. Profesor je priznao da sve pripada njemu.

Foto: Mup

Ovo su samo neka od lica koja se javnosti predstavljaju kao savest i budućnost Srbije. Krajnje vreme da se javnost ozbiljno zapita kakve se vrednosti zapravo promovišu iza parola o pravdi i poštenju, da li je ovo ta budućnost koju nudi "mladost Srbije"!

Naročito posle sramnog haosa u Novom Sadu - tokom svečane akademije povodom dva veka Matice srpske - kada su blokaderi, koji su organozivano autobusima došli u NS, pokušali da spreče manifestaciju, a u svom pohodu izviždali su mitrpolita Joanikija.

Blokaderi dotakli dno Izvor: TikTok