Tužilaštvo u Prištini Jovana Vićentijevića tereti i za špijunažu, a među optuženima je i Igor Dimović zbog nelegalnog posedovanja oružja.

Dragišu i Jovana pravosuđe na KiM tereti i za slučaj ubistva koji se vodi pred sudom u Peći, u kojem je istražni postupak još uvek u toku.

Optuženi Jovan Vićentijević je pred sudom izjavio da ranije nije kažnjavan, ali da je pre nekoliko dana saznao da se u Peći vodi krivični postupak protiv njega za krivično delo ubistva. I Dragiša Vićentijević je potvrdio da se u Peći protiv njega vodi postupak za isto krivično delo.

Branilac Jovana Vićentijevića, advokat Nebojša Vlajić, najavio je da će zatražiti spajanje krivičnih postupaka za Jovana i Dragišu Vićentijevića. Branilac Dragiše Vićentijevića, advokat Miloš Delević, najavio je da će odbrana optuženih u slučaju "Ibar–Lepenac" podneti prigovore na optužnicu i dokaze u zakonskom roku, te da očekuje pravičan postupak.

"Održano je pripremno ročište u slučaju Ibar–Lepenac. Dragiša Vićentijević i ostali u ovom predmetu izjasnili su se da nisu krivi. Imamo trideset dana da podnesemo prigovor na optužnicu i prigovor na dokaze, to ćemo učiniti u zakonskom roku", rekao je Delević nakon ročišta.

Istakao je, takođe, da očekuju pravičan postupak, kao i da se usvoje predlozi za izvođenje dokaza odbrane. "Imamo više svedoka koji potvrđuju alibi i nekoliko materijalnih dokaza koje ćemo predložiti kako bi se utvrdila istina u ovom predmetu", kaže Delević.

Optužnica

Pripremno ročište je najpre odloženo 24. decembra prošle godine, nakon što su advokati odbrane dvojice optuženih zatražili izuzeće tužioca Bekima Kodralijua, uz tvrdnje da je bio pristrasan, ali je sud ovaj zahtev odbio.

Tužilaštvo Jovana i Dragišu Vićentijevića tereti da su 29. novembra 2024., oko 18.50 sati, navodno zajedno sa još nekoliko za sada nepoznatih osoba, postavili oko 20 kilograma eksploziva namenjenog vojnoj upotrebi (TNT) unutar kanala Ibar–Lepenac.



Ekploziv su postavili, kaže se u optužnici, "putem torbe koju su konopcem vezali za betonski stub, pozicionirajući je na način da izazove ozbiljno oštećenje kritične infrastrukture za snabdevanje vodom i električnom energijom".

Prema optužnici, u njihovim kućama, jednoj u Zubinom Potoku i drugoj u selu Prevlak u istoj opštini, tokom pretresa koje je obavila policija, pronađena je i zaplenjena značajna količina ratnog naoružanja.

U optužnici se, takođe, navodi da je Jovan Vićentijević, u svojstvu regrutovanog pripadnika Vojnoobaveštajne službe Srbije, "delovao i pomagao ovoj službi, prikupljajući informacije i poverljiva dokumenta s ciljem da ih koristi u okviru svojih protivpravnih aktivnosti na teritoriji Kosova i da ih prenese toj službi na sastancima u Srbiji".

U kući trećeoptuženog Igora Dimovića, nakon napada, pronađena su tri okvira za municiju, jedan metak, nož i nekoliko vojnih uniformi, koje je zaplenila policija u Prištini.