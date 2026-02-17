Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je sinoć u Atini svečanom prijemu koji je u povodom Dana državnosti organizovala Ambasada Republike Srbije u Grčkoj.

Prof. dr Macut je na svečanom skupu istakao da su odnosi Srbije i Grčke duboko ukorenjeni u istoriji, veri i zajedničkim vrednostima, te da predstavljaju temelj snažnog političkog dijaloga, saradnje u oblasti bezbednosti, ekonomije, obrazovanja i sporta. On je naglasio da Srbija ostaje posvećena jačanju strateškog partnerstva sa Grčkom i unapređenju regionalne stabilnosti.

Foto: kancelarija za saradnju sa medijima

Ambasador Republike Srbije Nikola Nedeljković je u svom obraćanju zahvalio grčkom narodu, Grčkoj pravoslavnoj crkvi i političkom rukovodstvu na kontinuiranoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije po pitanju Kosova i Metohije, kao i na snažnoj podršci evropskom putu Srbije. Istakao je da u vremenu globalnih izazova prijateljstvo i bratski odnosi Srbije i Grčke predstavljaju primer stabilnosti, uzajamnog poštovanja i solidarnosti.

U kulturno-umetničkom delu programa nastupio je Policijski orkestar MUP-a Srbije sa Ljubicom Vraneš, a gosti su imali priliku da uživaju u tradicionalnim srpskim numerama, kao i u srpskoj kuhinji i vinima.

Prijemu su prisustvovali i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar sporta Zoran Gajić i generalni sekretar Vlade Petar Janjić, kao i visoki zvaničnici Republike Grčke: predsednik Parlamenta Nikitas Kaklamanis, ministar odbrane Nikos Dendijas, ministar unutrašnjih poslova Teodoros Livanios, ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Janis Kefalojanis i ministar sporta Janis Vrucis.

Među zvanicama su bila i 53 ambasadora, među kojima ambasadori Letonije, Gruzije, Jordana, Južnoafričke Republike, Tajlanda i Čilea, koji na nerezidencijalnoj osnovi pokrivaju Srbiju iz Atine, kao i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Kimberli

Gilfojl. Prijemu su prisustvovali i brojni predstavnici ekonomije, diplomatije, sporta i crkve.