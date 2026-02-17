"OD 1945. NISMO IMALI OVAKAV NAPAD NA SRPSKU PRAVOSLAVNU CRKVU" Gajić: To je rezultat osmišljene kampanje protiv najveće institucije srpskog naroda!
Advokat Vladimir Gajić oglasio se na društvenoj mreži X povodom blokaderskih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu. On je oštro reagovao i ocenio da je to rezultat "osmišljene unutrašnje i spoljašnje kampanje protiv najveće institucije srpskog naroda".
On je na X-u napisao sledeće:
"Od 1945. nismo imali ovakav napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. To je rezultat osmišljene unutrašnje i spoljašnje kampanje protiv najveće institucije srpskog naroda. Naravno, ti nesrećnici crkvi ne mogu ništa.
Podsetimo, blokaderi su sinoć u Novom Sadu pokušali da unište svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske. Dovoženi su autobusima iz ostalih krajeva Srbije kako bi lažno prikazali koliko ih ima u Novom Sadu. Reč je o pokušaju sramnog napada na jednu od nastarijih institucija srpskog naroda koja već 200 godina čuva srpski jezik i kulturu.
Međutim, i taj sramni čin zasenio je još strašniji kada su blokaderi vređali crkvene velikodstojnike koji su došli na svečanost.
Reč je o blokaderskoj sramoti bez presedana - izviždali su mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija.
