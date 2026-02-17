Slušaj vest

Advokat Vladimir Gajić oglasio se na društvenoj mreži X povodom blokaderskih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu. On je oštro reagovao i ocenio da je to rezultat "osmišljene unutrašnje i spoljašnje kampanje protiv najveće institucije srpskog naroda".

On je na X-u napisao sledeće:

"Od 1945. nismo imali ovakav napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. To je rezultat osmišljene unutrašnje i spoljašnje kampanje protiv najveće institucije srpskog naroda. Naravno, ti nesrećnici crkvi ne mogu ništa.

Foto: X printscreen

Podsetimo, blokaderi su sinoć u Novom Sadu pokušali da unište svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske. Dovoženi su autobusima iz ostalih krajeva Srbije kako bi lažno prikazali koliko ih ima u Novom Sadu. Reč je o pokušaju sramnog napada na jednu od nastarijih institucija srpskog naroda koja već 200 godina čuva srpski jezik i kulturu.

Međutim, i taj sramni čin zasenio je još strašniji kada su blokaderi vređali crkvene velikodstojnike koji su došli na svečanost.

Reč je o blokaderskoj sramoti bez presedana - izviždali su mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija.

Gajić je pravnik, advokat, političar i predsednik Narodne stranke.