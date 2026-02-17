Slušaj vest

Blokaderi su sinoć na sve načine pokušavali da osujete održavanje svečane Akademije povodom obeležavanja dva veka Matice srpske u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a tom prilikom su vređali i crkvene velikodostojnike, pa su tako mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju zviždali i vikali "ua"! Međutim, da stvar bude strašnija ovo nije prvi napad blokadera ni na SPC, a ni Maticu Srpsku koja je najstarija institucije srpske kulture, književnosti i nauke.

Pre nešto više od godinu dana, još na početku tzv. "studentskih protesta" blokaderi su 26. januara 2025. godine upali u Maticu srpsku i prekinuli održavanje Svetosavske akademije, o čemu je tada brujala cela Srbija. Blokaderi su tada prekinuli svečanost jer su navodno želeli da nateraju Dragana Stanića, predsednika Matice srpske, citirajući njegovu pesme iz 1981. godine, da se izjasni da li Matica srpska podržava studentske zahteve.

Stanić je tada hrabro izašao pred njih i održao govor tokom koje su čak blokaderi zaćutali...

Dragan Stanić Foto: YouTube/RTV Yu Eco

Stanić im je prvo kazao da im se obraća kao čovek koji nikad nije bio član bilo koje stranke i koji ima opredeljenje za srpsku kulturu, srpski narod i srpsku državu.

- Razumem kako funkcioniše ceo svet. Ako vam takav čovek treba za dijalog, tu sam! Ako hoćete dijalog? Pitajte svoju dušu, svoje srce, Sveti Sava je svedok ovde. Jeste li vi, ljudi, za dijalog? Ili ste došli nešto da uništavate? Ako niste, ja vas molim: poštujte red kuće u koju ste ušli. Je l red da vi uđete u nečiju kuću i da zavodite pravila ponašanja? Nije! Molim vas, nemojte to činiti sada, nije trenutak. Ima trenutaka kad mi to možemo da odvojimo i biće dijalog potpuno čist. Ja neke od vas znam, i znam da mogu da razgovaram sa vama. I Spreman sam na to, ako ste vi spremni. I ako imate čistotu duše za koju se izdajete. Ako ste takvi - pričao je Stanić pred okuljenima od kojih su mnogi pognuli glave tokom njegovog govora i dodao:

- Još se razmišljam da li ste takvi. Od vašeg ponašanja zavisiće da li će ovaj narod zaključiti da li imate tu čistotu ili ne. A vi sad razmislite! - rekao je Stanić, posle čega je usledio aplauz.

To što su svečanost koja je priređena uoči velikog srpskog praznika posvećenog svetitelju Savi, jednog od simbola srpskog ujedinjenja i školstva, još tada shvatali kao priliku da za opstrukcije i napada - trebalo je još tada da otvori oči celoj srpskoj javnosti.

Stanić obratio se nakon ovog obratio tzv. "studentima u blokadi" otvorenim pismom gde ih je pozvao da razgovaraju o doživljajima koji su ih pokrenuli na sve ono što poslednjih meseci čine, ali i o drugim stvarima, kao i da iskreno želi da čuje šta ih zanima i muči. On je predložio studentima u blokadi koji su, kako je naveo, "okupirali" Filozofski fakultet, da on dođe na taj fakultet i da dovrše započeti razgovor i upitao ih da li su spremni na to.

Ovako je tekla kampanja protiv Crkve Izvor: Kurir televizija

- Slažete li se da te razgovore obavimo na fakultetu koji ste okupirali? Pa da vas pitam: stidite li se vi toga što ste počinili nasilje nad fakultetom, nasilje nad svojim profesorima i zaposlenim na toj časnoj ustanovi? Stidite li se ili možda ponosite? Da li uopšte osećate da postoji nekakav logički, smisaoni problem koji je neophodno razrešiti kako biste ostali čiste pameti i još lepše duše, ako je to moguće? Možda biste mogli da razmislite o tome je li došao trenutak da najzad prekinete ovu okupaciju fakulteta, da se vratite normalnom životu, da ponovo počnu predavanja, vežbe i ispiti, sve ono zbog čega je fakultet i osnovan pre više od sedam decenija? Da li možemo o tome da razgovaramo? - upitao je Stanić.

Staniću blokaderi nikada nisu odgovorili na ovo pismo, niti na njegov poziv na dijalog.