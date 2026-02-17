Slušaj vest

Mićin je naglasio da, uprkos tenzijama napolju, sama svečanost unutar pozorišta nije bila narušena i da je protekla dostojanstveno. On je posebno izdvojio govore predsednika Matice srpske Dragana Stanića i Miloša Vučevića, ocenivši ih kao inspirativne i posvećene miru i patriotizmu.

Međutim, govoreći o dešavanjima ispred zgrade, gradonačelnik je izneo tvrdnje da incidenti nisu bili spontani, već da je grupa demonstranata svesno tražila sukob.

"U javnosti se pokušava prikazati da su se ti ljudi slučajno našli tu, ali to nije tačno. Oni su namerno zaobišli kordon policije, što se jasno vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, i ušli u masu okupljenih građana. Pre toga su danima dizali tenziju najavama da će 'vijati ljude po ulicama', a sinoć su te pretnje pokušali da sprovedu u delo provociranjem onih koji su došli da podrže Maticu srpsku", rekao je Mićin za Euronews Srbija.

Gradonačelnik je demantovao navode da je došlo do težih povreda, ali je izrazio duboko nerazumevanje za potrebu da se na takav način kvari svečanost od nacionalnog značaja. Posebno se osvrnuo na neprijatne scene prilikom dolaska visokih zvanica.

"Ne mogu da razumem da prolazi mitropolit Joanikije i da mu se onako zviždi i dobacuju ružne stvari. To nije Novi Sad", istakao je Mićin, dodajući da većina onih koji su pravili nerede zapravo i ne živi u ovom gradu. Prema njegovim rečima, postoje dokazi na društvenim mrežama koji potvrđuju da su pojedinci ciljano došli iz drugih delova Srbije kako bi izazvali haos.

Na konstataciju da su se ispred SNP-a okupile pristalice vlasti, gradonačelnik je reagovao ispravkom, objašnjavajući strukturu ljudi koji su se nalazili ispred pozorišta.

Blokaderi dotakli dno Izvor: TikTok

"Nisu to bile samo pristalice vlasti. Tu je bilo mnogo ljudi koji su došli isključivo zbog događaja, zbog poštovanja prema Matici srpskoj koja je temelj i čuvar našeg identiteta, kulture i tradicije. Sala je bila prepuna, ogroman broj građana nije uspeo da uđe unutra, pa su ostali ispred da na taj način daju podršku instituciji", objasnio je Mićin.

Odbacujući optužbe dela javnosti da su građani okupljeni ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) bili prisilno dovedeni "lojalisti" kojima je prisustvo nametnuto kao radna obaveza, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izneo je drugačiju sliku o strukturi okupljenih.

Ne odgovara istini

Prema njegovim rečima, narativ da su s jedne strane bili "pravi Novosađani", a s druge strane "dovedeni botovi", ne odgovara istini. On se pozvao na policijske procene, navodeći da je u protestu učestvovalo nešto više od hiljadu ljudi, dok je ispred SNP-a bilo okupljeno između četiri i pet hiljada građana.

"Tačno je da su jedan deo činile pristalice vlasti, koje su došle da čuju i izaslanika predsednika Republike, ali s druge strane, imali ste i veliki broj građana, i starijih i mlađih, koji su došli iz poštovanja prema Matici srpskoj i nisu želeli da dozvole da se takav jubilej ne održi ili bude ometen", istakao je Mićin.

Gradonačelnik je posebno naglasio ulogu pojedinaca u organizaciji protesta, direktno pominjući profesora Filozofskog fakulteta, za koga tvrdi da je predvodio grupu koja je zaobilazila policijski kordon. Mićin je oštro osudio retoriku koja dolazi iz akademskih krugova, citirajući tvit profesora Mihića.

"Kada jedan profesor pominje 'krvave dvadesete', onda vam je jasno kako oni razmišljaju. To je ta matrica - 'jahaćemo vas po ulicama', pretnje katranom i perjem. I onda, nakon takvih poruka, oni svesno ulaze među ljude kojima su to poručivali i počinju da ih provociraju", rekao je Mićin, dodajući da su uvrede bile upućene i policajcima koji su mirno stajali.

Foto: Prinscreen

Na pitanje da li je policija adekvatno reagovala i zaštitila demonstrante koji su se našli u masi suprotstavljenog tabora, gradonačelnik je bio kategoričan da policija jeste sprečila eskalaciju, ali je odgovornost za incident prebacio na one koji su probili blokadu.

"Oni su s namerom zaobišli kordon policije, ušli među ljude koje su vređali i krenuli sa provokacijama. Šta ste očekivali da se desi? Policija je držala kordon sa leve i desne strane, a kada je došlo do koškanja, prišli su i razdvojili sukobljene strane, sprečivši dalji incident", objasnio je Mićin.

Iako je naglasio da ne opravdava nikakvo nasilje, gradonačelnik je zaključio da je situacija, s obzirom na nivo provokacija i tenzija, "dobro prošla kako je moglo da se završi".

On je zaključio da je većina onih koji su protestovali ostala iza policijskog kordona i nije učestvovala u direktnim sukobima, ali da je manja, agresivna grupa uspela da izazove incident koji je bacio senku na ovaj istorijski datum. Gradonačelnik je apelovao na smirivanje strasti, podsećajući da Matica srpska treba da bude tačka okupljanja, a ne razdora u srpskom društvu.

Odbacujući optužbe dela javnosti da su građani okupljeni ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) bili prisilno dovedeni "lojalisti" kojima je prisustvo nametnuto kao radna obaveza, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izneo je drugačiju sliku o strukturi okupljenih.

Gradonačelnik Novog Sada upozorio je da incidenti ispred Srpskog narodnog pozorišta nisu izolovan slučaj, već deo zabrinjavajućeg trenda napada na institucije od nacionalnog značaja, istovremeno izražavajući sumnju u mogućnost konstruktivnog dijaloga sa predstavnicima studentskih protesta zbog nedostatka jasne liderske strukture.

Mićin je podsetio da ovo nije prvi put da se ometa rad najstarije srpske književne institucije.

"Ono što mene brine je što ovo nije prvi napad na događaj koji Matica srpska organizuje. Nemojte zaboraviti Svetosavsku akademiju prošle godine, kada su upali i prekinuli svečanost. Bojim se da neko time diriguje i da se institucija poput Matice ciljano napada na ovaj način", upozorio je gradonačelnik.

On je opisao i konkretne primere nasilja koje su zabeležile kamere, uključujući napad na starijeg gospodina koji je dolazio na svečanost.

"Juče se desila vrlo neobična i ružna stvar. Jednog starijeg gospodina, pristojno obučenog, koji je bio gost Matice srpske i nema nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom niti vlašću, demonstranti su napali dok je prolazio kroz masu. Prvo su ga gurali, a zatim srušili na zemlju. Sličnu neprijatnost doživeo je i dekan Fakulteta tehničkih nauka", rekao je Mićin, dodajući da takvo ponašanje, iako dolazi od manjine unutar grupe, nanosi ogromnu štetu.

Govoreći o mogućnosti dijaloga sa studentima koji protestuju, gradonačelnik je izrazio skepsu, ističući problem "bezličnosti" pokreta. On je objasnio da se na svakom sastanku pojavljuju novi ljudi, što onemogućava postizanje bilo kakvog trajnog dogovora.

"Vi u tom studentskom pokretu nemate s kim da razgovarate. Oni su bezlični, nemaju lidere. Svaki put na televiziju dolaze drugi ljudi, na plenumima se menjaju oni koji vode reč. To je vrlo opasna situacija i vodi ka potpunoj destrukciji sistema. Možete se danas nešto dogovoriti s jednim čovekom, a sutra će neki plenum odlučiti drugačije. Sa opozicijom možete razgovarati jer imaju kakvu-takvu strukturu, ovde to nije slučaj", objasnio je Mićin.

Posebno oštar osvrt gradonačelnik je dao na retoriku vezanu za predstojeće izbore. On tvrdi da određene grupe već sada pripremaju teren za osporavanje rezultata i izazivanje nemira.

"Oni unapred najavljuju potencijalni problem na izbornom danu. Čuo sam izjavu jednog od njih da će izbori biti 'nastavak borbe' jer će navodno biti pokradeni. Dakle, oni unapred znaju da će izgubiti, jer nemaju podršku građana, i zato prave scenario haosa kako bi opravdali poraz, iako će imati svoje kontrolore na biračkim mestima", istakao je gradonačelnik.

Mićin, koji je ranije obavljao funkciju predsednika Gradske izborne komisije, naglasio je da je izborni proces u Srbiji strogo kontrolisan, podsećajući na hiljade stranih posmatrača koji su pratili prethodne izbore i konstatovali minimalne nepravilnosti.

"Priče o krađi su floskule i laži koje služe kao alibi za pravljenje nereda. Ja sam uvek spreman za razgovor, ali za dijalog je potrebno dvoje, a pre svega odgovornost i jasna struktura sa druge strane stola", istakao je gradonačelnik Novog Sada i nastavio:

"Pitao sam ih zašto se ne bore za studentska prava? To je ono za šta se uvek borio studentski pokret"

Dodao je da su studenti umesto toga pričali o izborima za mesne zajednice. On smatra da im to nije suštinski važno, već da takvim inicijativama "hoće da naprave haos" i uvertiru za druge izbore.

Gradonačelnik je izneo uverenje da su se studentski pokret i "zborovi" u Novom Sadu, iako se povremeno javno razilaze, u suštini "poprilično komplementarni". On je, komentarišući odluku studenata da ipak izađu na izbore, zaključio da su ovim potezom zvanično postali politička organizacija.

Mićin je istakao da tokom razgovora sa njima nije čuo nijedan konkretan predlog za poboljšanje kvaliteta života u Novom Sadu.

"Nikada mi nisu rekli: 'Gradonačelniče, hajde uradite ovo bolje za Novi Sad. Uradite pet mostova, nemojte četiri. Zašto niste uradili još jedan most? Zašto niste uradili prečistač otpadnih voda?' To bi bila konstruktivna kritika", naglasio je Mićin, dodajući da umesto toga, studenti "isključivo vrte priču o nesrećama i bave se nekom politikom koja nema veze apsolutno s Novim Sadom".

Kao primer teme koja, prema njegovom mišljenju, izaziva bespotrebni razdor i pokazuje pravi karakter delovanja ovih grupa, Mićin je naveo kontroverzu oko buduće crkve na Limanu. On je osporio tvrdnje dela aktivista da nisu protiv crkve, već samo za očuvanje zelene površine.

"Kako nisu protiv crkve kada su organizovano podnosili besmislene primedbe na javnoj sednici komisije za planove, u kojima su se neki potpisivali na način što su izrugivali Hrista i pravoslavnu veru? Nisu smeli da se potpišu imenom i prezimenom, već su izmišljali koje kakve nazive i izrugivali crkvu, Hrista i sve nas funkcionere", naveo je gradonačelnik, dodajući da nisu izneli nijednu konkretnu primedbu zašto crkva ne treba da bude tu.

Mićin je naglasio da je tu reč o "malom jezgru ljudi koji su protiv Srpske pravoslavne crkve i protiv Matice srpske" i da njihove besmislene primedbe služe samo za opstrukciju procesa i odugovlačenje.

"Šta kome može da smeta crkva? Ta crkva ima ne samo značaj kao eparhijska crkva, već je i deo memorijalnog kompleksa posvećenog mučenicima Bačkim. Zato je i njena arhitektura specifična i drugačija od drugih crkava", zaključio je gradonačelnik, sugerišući da je otpor prema njenoj izgradnji mnogo dublji od brige za zelene površine.