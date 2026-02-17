"ONO ŠTO SMO VIDELI NE MOŽE SE NAZVATI SRBIJOM" Analitičari o nasilju blokadera u Novom Sadu: "Vidi se da pokušavaju da napadnu stubove srpskog društva"
Na ulici su stvari izmakle kontroli jer su blokaderi praktično opkolili ustanovu. Policija je morala da reaguje, pošto je više osoba povređeno. Vređani i izviždani su i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a sporadični incidenti uz fizička nastranja i psovke trajali su više sati i nakon završetka ceremonije.
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić kaže da su ovim pređene crvene granice, a protestanti i dalje, mistifikujući, diskutuju zašto predsednik Aleksandar Vučić nije bio na svečanoj akademiji u Novom Sadu. Dodatno objašnjavati je suvišno - predsednik je tada krenuo na put u Indiju na samit, gde je stigao u toku dana i imaće sastanke i sa premijerom Narendrom Modijem i predsednicom Indije Drupadi Murmu.
O nasilju na ulicama Novog Sada i samitu u Indiji, za emisiju "Usijanje", govorili su Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Dragan Vujičić, novinar, Vladimir Kljajić, politikolog i Radomir Hadžibabić, Centar za društvenu stabilnost.
- Prvo sam bio na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta, a potom sam ušao da prisustvujem svečanoj akademiji. Videli smo, mogli bismo reći, dve Srbije: onu koja je došla da podrži Maticu srpsku i obeleži jubilej - 200 godina postojanja ove institucije. Moramo znati da je Matica srpska zaista čuvar suvereniteta i državnosti u Vojvodini, osnovana u vreme Habsburga, i da je sačuvala srpsko ime, kulturu, veroispovest - sve ono što danas imamo u Novom Sadu, Subotici, Somboru i celoj Vojvodini - rekao je Hadžibabić.
Pokušaj narušavanja mira na obeležavanju jubileja Matice srpske
Dodao je da je ono što je video na ulicama bilo zaista poražavajuće.
- Grupa od oko 300 ljudi, među kojima su bili studenti u blokadi, ali i takozvani sporovi Novog Sada, dolazili su autobusima u grad. Ipak, nije ih bilo više od 300-350 koliko se okupilo na ulicama, a oni su pokušali da naprave nerede. Ne samo to, već su želeli i da prodube podelu u društvu, unizeći dve ključne institucije u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji: s jedne strane Maticu srpsku, koja je obeležavala jubilej, i s druge strane crkvu i crkvene poglavare - patrijarha i mitropolita - koji su prisustvovali svečanoj akademiji.
Ponovni incident u Novom Sadu uznemirio građane
- Juče u Novom Sadu se dogodio pokušaj narušavanja mira i reda. Gospodin Stanić je podsetio na sličnu situaciju iz prošle godine, kada su u Matice srpske Mila Pajić i deset studenata prekinuli svečanu akademiju recitujući svoju pesmu, uz ometanje obeležavanja Svetog Save. Tada je Stanić uspeo da smiri situaciju, a Mila Pajić je naknadno izbačena - rekao je Vujičić.
Vujičić je istakao da je Matica srpska posebno značajna jer se u njoj prvi put izvela himna Svetog Save 1838. godine.
- Pokušaj narušavanja ceremonije juče bio je simbolički napad na Srbiju. Prisustvo i zvižduci usmereni prema sveštenicima, uključujući mitropolita i patrijarha, pokazali su, po mom mišljenju, uticaj luciferijanske ideologije, koja ponekad funkcioniše više kao religija nego kao filozofija.
Prava Srbija
- Kolega iz Centra za društvenu stabilnost je rekao da smo juče imali priliku da vidimo dve Srbije u Novom Sadu. Ja se s tim ne bih složio. Srbija je samo jedna - prava Srbija. Ona prava Srbija, pravi Srbin, pre svega sa poštovanjem, radošću i poniznošću dočekuje crkvene velikodostojnike, a naročito Njegovu Svetost, patrijarha srpskog - objasnio je Arsić.
Napadi na stubove društva i neutralnost vojske
Dodao je da je isto tako prava Srbija bila na akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, na obeležavanju 200 godina osnivanja najstarije srpske kulturne institucije.
- Ono drugo što smo videli ne može se nazvati Srbijom. Možda su neki od njih prisutni u fizičkom smislu, ali su se sami izopštili iz srpskog naroda i društva. Ako sagledamo šta sve rade poslednjih godinu, možda i godinu i po dana, pa i ranije, vidi se da pokušavaju da napadnu stubove srpskog društva - napadaju i vojsku. Napominjem, vojska je uvek bila institucija koja pripada svim građanima i nikada nije politička.
Jubilej Matice srpske u senci incidenata
- Podele koje postoje u srpskom društvu i dalje nisu rešene. Mislim da ovaj incident u Novom Sadu, kao i način na koji se rešavaju slična pitanja, nije dobar i da podele postaju sve dublje. Videli smo da kuća zajedništva, koja je trebala da predstavlja Maticu srpsku, je pala u senku zbog ovih incidenata, što je žalosno, jer danas ne razgovaramo o 200 godina postojanja ove značajne institucije - kaže Kljajić.
Dijalog kroz institucije, a ne produbljivanje podela
Kljajić se nadovezao:
- Po mom mišljenju, delo onog koji je izazvao incident je poražavajuće - on je bacio senku na sebe, a ne na Matica Srpsku. Otvaranje dijaloga trebalo bi da se odvija kroz institucije, a ne na ulici. Politička reakcija bila je, svakako, u skladu sa zakonom. Dijalog treba da se promoviše i u narednom periodu, jer podele na “dve-tri Srbije” - oni koji su pravoslavci i smatraju se Srbima, i oni koji nisu - ne vode inkluzivnom društvu. Ako želimo jednu evropsku Srbiju, ovakav pravac nije prihvatljiv.
