Na ulici su stvari izmakle kontroli jer su blokaderi praktično opkolili ustanovu. Policija je morala da reaguje, pošto je više osoba povređeno. Vređani i izviždani su i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a sporadični incidenti uz fizička nastranja i psovke trajali su više sati i nakon završetka ceremonije.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić kaže da su ovim pređene crvene granice, a protestanti i dalje, mistifikujući, diskutuju zašto predsednik Aleksandar Vučić nije bio na svečanoj akademiji u Novom Sadu. Dodatno objašnjavati je suvišno - predsednik je tada krenuo na put u Indiju na samit, gde je stigao u toku dana i imaće sastanke i sa premijerom Narendrom Modijem i predsednicom Indije Drupadi Murmu.

O nasilju na ulicama Novog Sada i samitu u Indiji, za emisiju "Usijanje", govorili su Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Dragan Vujičić, novinar, Vladimir Kljajić, politikolog i Radomir Hadžibabić, Centar za društvenu stabilnost.

- Prvo sam bio na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta, a potom sam ušao da prisustvujem svečanoj akademiji. Videli smo, mogli bismo reći, dve Srbije: onu koja je došla da podrži Maticu srpsku i obeleži jubilej - 200 godina postojanja ove institucije. Moramo znati da je Matica srpska zaista čuvar suvereniteta i državnosti u Vojvodini, osnovana u vreme Habsburga, i da je sačuvala srpsko ime, kulturu, veroispovest - sve ono što danas imamo u Novom Sadu, Subotici, Somboru i celoj Vojvodini - rekao je Hadžibabić.

Radomir Hadžibabić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Pokušaj narušavanja mira na obeležavanju jubileja Matice srpske

Dodao je da je ono što je video na ulicama bilo zaista poražavajuće.

- Grupa od oko 300 ljudi, među kojima su bili studenti u blokadi, ali i takozvani sporovi Novog Sada, dolazili su autobusima u grad. Ipak, nije ih bilo više od 300-350 koliko se okupilo na ulicama, a oni su pokušali da naprave nerede. Ne samo to, već su želeli i da prodube podelu u društvu, unizeći dve ključne institucije u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji: s jedne strane Maticu srpsku, koja je obeležavala jubilej, i s druge strane crkvu i crkvene poglavare - patrijarha i mitropolita - koji su prisustvovali svečanoj akademiji.

Ponovni incident u Novom Sadu uznemirio građane

- Juče u Novom Sadu se dogodio pokušaj narušavanja mira i reda. Gospodin Stanić je podsetio na sličnu situaciju iz prošle godine, kada su u Matice srpske Mila Pajić i deset studenata prekinuli svečanu akademiju recitujući svoju pesmu, uz ometanje obeležavanja Svetog Save. Tada je Stanić uspeo da smiri situaciju, a Mila Pajić je naknadno izbačena - rekao je Vujičić.

Dragan Vujičić, novinar Foto: Kurir Televizija

Vujičić je istakao da je Matica srpska posebno značajna jer se u njoj prvi put izvela himna Svetog Save 1838. godine.

- Pokušaj narušavanja ceremonije juče bio je simbolički napad na Srbiju. Prisustvo i zvižduci usmereni prema sveštenicima, uključujući mitropolita i patrijarha, pokazali su, po mom mišljenju, uticaj luciferijanske ideologije, koja ponekad funkcioniše više kao religija nego kao filozofija.

Prava Srbija

- Kolega iz Centra za društvenu stabilnost je rekao da smo juče imali priliku da vidimo dve Srbije u Novom Sadu. Ja se s tim ne bih složio. Srbija je samo jedna - prava Srbija. Ona prava Srbija, pravi Srbin, pre svega sa poštovanjem, radošću i poniznošću dočekuje crkvene velikodostojnike, a naročito Njegovu Svetost, patrijarha srpskog - objasnio je Arsić.

Napadi na stubove društva i neutralnost vojske

Dodao je da je isto tako prava Srbija bila na akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, na obeležavanju 200 godina osnivanja najstarije srpske kulturne institucije.

Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Foto: Kurir Televizija

- Ono drugo što smo videli ne može se nazvati Srbijom. Možda su neki od njih prisutni u fizičkom smislu, ali su se sami izopštili iz srpskog naroda i društva. Ako sagledamo šta sve rade poslednjih godinu, možda i godinu i po dana, pa i ranije, vidi se da pokušavaju da napadnu stubove srpskog društva - napadaju i vojsku. Napominjem, vojska je uvek bila institucija koja pripada svim građanima i nikada nije politička. Jubilej Matice srpske u senci incidenata

- Podele koje postoje u srpskom društvu i dalje nisu rešene. Mislim da ovaj incident u Novom Sadu, kao i način na koji se rešavaju slična pitanja, nije dobar i da podele postaju sve dublje. Videli smo da kuća zajedništva, koja je trebala da predstavlja Maticu srpsku, je pala u senku zbog ovih incidenata, što je žalosno, jer danas ne razgovaramo o 200 godina postojanja ove značajne institucije - kaže Kljajić.

Vladimir Kljajić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Dijalog kroz institucije, a ne produbljivanje podela

Kljajić se nadovezao:

- Po mom mišljenju, delo onog koji je izazvao incident je poražavajuće - on je bacio senku na sebe, a ne na Matica Srpsku. Otvaranje dijaloga trebalo bi da se odvija kroz institucije, a ne na ulici. Politička reakcija bila je, svakako, u skladu sa zakonom. Dijalog treba da se promoviše i u narednom periodu, jer podele na “dve-tri Srbije” - oni koji su pravoslavci i smatraju se Srbima, i oni koji nisu - ne vode inkluzivnom društvu. Ako želimo jednu evropsku Srbiju, ovakav pravac nije prihvatljiv.

