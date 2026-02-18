Slušaj vest

Predsednik Vučić uključio se jutros uživo iz Indije.

- Imam jednu veliku vest za građane Srbije, Indija dolazi na EXPO!, rekao je predsednik posle razgovora s premijerom Indije Narendrom Modijem dodavši da je Indija bila jedina supersila koja do danas nije potvrdia učešće na EXPO 2027 u Beogradu i Srbiji, ali da je danas to potvđeno.

Dodao je da je razgovor s predsednikom indijske vlade bio dobar, da se razgovaralo o saradnji na mnogim poljima, uključujući i vojnu saradnju.

Vučić je primetio koliko su Indijci emotivan i senzibilan narod i sa koliko emocija izveštavaju i o saobraćajnim nesrećama u vestima, pa dodao i koliko je veliki utisak i snažnu emociju na njih ostavio i njegov autorski tekst u Indijan ekspresu, najčitanijim dnevnim novinama u toj zemlji, u kojem je govorio kako o njihovoj zemlji tako i o decenijskim dobrim odnosima, saradnji i poštovanju između naših zemalja.

Predsednik je rekao i koji ga sve važni sastanci očekuju danas, uključujući i onaj s Kristalinom Georgievom za koju je rekao da je uvek pomagala i svojim savetima radila u interesu Srbije.

"Sastaću se i sa investitorom iz Nepala o fabrici nudli u Rumi"

- Sa zadovoljstvom očekujem razgovor sa njom! Sastaću se i sa investitorom iz Nepala o fabrici nudli u Rumi. Mi smo jedna od 12 zemalja koja ima svoj štand na tom samitu veštačke inteligencije, treći superkompjuter stiže do kraja marta, moramo da radimo na struji, struji i struji! Vučić je dodao da posle sastanaka ide na AI samit a da ga uveče, po lokalnom vremenu, očekuje i svečana večera s liderima.

- Moramo da nađemo bolji i brži način za ulazak građana Indije jer nam je EU tražila da ukinemo bezvizni režim s Indijom, ali moramo da gledamo kako to politički da prekinemo da omogućimo ulazak investitora u Srbiju, kao i da omogućimo dolazak supertalentovanih mladih Indijaca da nam pomognu u primeni veštačke inteligencije i u zdravstvu i farmaciji.

Predsednik Vučić je kazao i da će premijer Indije Modi u skorije vreme posetiti Srbiju. Dodao je i da će se njihova politika i stav prema Kosovu i Metohiji kao i prema Srbiji nastaviti i ubuduće.

Dolazak predsednika Srbije u Indiju

"To su za nas veliki novci": Evo gde vidi ogromnu izvoznu šansu za Srbiju

- Ono što je najvažnije za nas, ako uspemo da napravimo ugovore o veštačkom đubrivu, i ako to Prahovo bude moglo da proizvede, to su ogromni novci za nas!, kaže Vučić koji dodaje i da mi iz Indije najviše uvozimo aluminijum a ima još mnogo oblasti gde postoji mogućnost ubrzanja saradnje, poput i većeg izvoza srpskih jabuka što je veoma važno za naše velike proizvođače i izvoznike.

Predsednik je pomenuo i sve ono što Indija radi u Bolivudu a on i na tom polju vidi mogućnost dobre saradnje.

- Mi brže rastemo nego Nemačka, naš rast biće 3 odsto, iako su oni decenijama ispred nas, a brzim rastom smanjujemo tu razliku između nas i razvijenih zemalja, dodao je Vučić.

"Ne mogu više oko unutrašnjih stvari, ne mogu da se bakćem s blokaderima"

- Ne mogu više oko unutrašnjih stvari, ne mogu da se bakćem s blokaderima, imam pametnija posla, to ćemo večeras posle svečane večere s liderima, zaključio je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.