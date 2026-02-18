Slušaj vest

- Izuzetno sadržajan, veoma prijateljski i produktivan sastanak sa premijerom Indije @narendramodi . Posebnu pažnju posvetili smo saradnji u oblasti veštačke inteligencije, digitalne transformacije, farmaceutske industrije, obrazovanja i razmene stručnjaka.

- Istakao sam da Srbija vidi Indiju kao pouzdanog i strateški važnog partnera u Aziji, te da želimo da produbimo ekonomsku razmenu i podstaknemo nove investicione projekte. Verujem da zajedničkim radom možemo dodatno da osnažimo veze naših država i otvorimo novo poglavlje saradnje u vremenu brzih globalnih promena.

- Uoči otvaranja AI samita, poručio sam da Srbija sa Indijom želi da intenzivira saradnju posebno u oblastima informacionih tehnologija, inovacija i digitalne transformacije, jer verujemo da zajedno možemo da stvorimo održive investicije i podstaknemo rast na obostranu korist. Uveren sam da je naša zemlja na pravom putu da svojim mladim talentima i inovativnim pristupima doprinese globalnim naporima u oblasti veštačke inteligencije i tehnologije.

- Iskoristio sam priliku da premijera Modija pozovem da poseti Srbiju, kako bismo nastavili započeti dijalog i dodatno konkretizovali projekte od zajedničkog interesa. Verujem da bi takva poseta dala snažan podsticaj daljem produbljivanju naših bilateralnih odnosa, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka u Nju Delhiju s predsednikom Vlade Republike Indije Narendrom Modijem.

