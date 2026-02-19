Slušaj vest

Urednik na blokaderskoj televiziji Nova S Slobodan Georgiev pokušao je da za potonuće opozicije u Srbiji optuži aktuelnu vlast, a demant je stigao sa bratske Nove S, od kolege Vojislava Milovančevića koji je podsetio da su studenti odjavili opozicione stranke!

Georgiev je sinoć gostovao na N1 u emisiji "Direktno" i tom prilikom izneo optužbe da je vlast zabranila svima ostalima da se bave politikom?!

- Protesti su doveli do toga da se Srbija dodatno polarizuje zato što ova vlast to želi, da deli Srbiju. Oni su zabranili svima koji nisu oni da se bave politikom, da učestvuju u političkom životu - rekao je Georgiev.

Međutim, zaigrao se očigledno ili je jednostavno zaboravan jer je pre samo mesec dana u Utisku nedelju, student blokader iz Novog Sada Boris Kojčinović, bio taj koji je odjavio opoziciju i, može se reći, ponizio je svojom izjavom.

- Nadam se da je opozicija spremna da radi nešto drugo u svom životu sem da budu političari! Ako su stručni, obrazovani, oni će biti spremni da nađu posao i da prežive 4 godine a onda nakon 4 godine, ili manje ili više, dođu na političko polje - izjavio je Kojčinović tada.

Da je Slobodan Georgiev "lupio, pa ostao živ", dokaz je i izjava, da sve bude još apsurdnije po njega, njegovog novinara!

Vojislav Milovančević, takođe urednik blokaderske Nove (portala) gostovao je 12 sati pre Georgieva na N1.

Tom prilikom je i sam priznao da su tzv. studenti ti koji su odjavili opoziciju.

- Pitanje da li opozicija treba više da se uključi u sadašnje akcije, ja mislim da su oni uključeni u meri koliko je to u ovom trenutku njima dozvoljeno, a studenti su se ogradili od njih. Dakle, oni ne mogu da vode koordinaciju i da koordinišu nešto sa studentima koji su otvoreno rekli da ne žele da razgovaraju sa njima - rekao je Milovančević.