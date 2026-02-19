Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov reagovala je na krivičnu prijavu Marinike Tepić koju je podnela protiv lidera SNS i savetnika predsednika za regionalna pitanja Miloša Vučevića.

- Još jedna u nizu laži koje je iznela Marinika Tepić, ovaj put na račun predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, pokazuje sav cinizam njenog sveta izgrađenog od laži. Pitam se da li je moguće da više iko zdravorazuman poveruje u svaku narednu laž, jer je svaka do sada pala u vodu, rušeći njen imaginarni svet u kome živi - napisala je ona na instagram profilu.

- Samo neke od njenih beskrupuloznih izmišljotina bile su o slučaju Morovića, Jovanice i zvučnog topa, preko toga da je predsednika države optužila za "trgovinu drogom", tvrdeći da se njegova fotografija nalazi na paketu zaplenjene droge, iako je na toj fotografiji bio predsednik Kolumbije, pa sve do ove poslednje laži koja se odnosi na predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića - napisala je Pavkov.

- Nije potrebno ni ulaziti dublje u analize i razloge za svaku njenu narednu izmišljotinu, da bi se odmah shvatilo da je reč o novoj manipulaciji i obmanjivanju javnosti, ili obmanjivanju onog malog dela zgubidana koji na sve načine pokušavaju da opstruišu siguran rast i napredak naše zemlje - napisala je Pavkov.

Istakla je da "koliko je paradoksalno sve što ona priča, dovoljno je reći da su navodnom privatnom avionu o kome je pričala, bile četiri porodice sa više dece".

- Međutim, avion sa oznakom "YU FVJ", koji koristi kompanija Prince Aviation, je model Dassault Falcon 2000LXS i ima maksimalno 8 do 10 sedišta za putnike u kabini. Fizički je nemoguće da u takav avion stane broj putnika koji je ona navela sa sve posadom pomenutog aviona. Ovo je još jedan dokaz koliko je ona nepouzdana osoba koja se očigledno plaši da će na narednim izborima zaista otići u političku prošlost, pa na sve moguće načine pokušava da skrene pažnju javnosti, čak i sa besomučnim širenjem laži koje se lako prepoznaju i proveravaju, jer nema šta konkretno da prigovori Milošu Vučeviću, njegovom predanom radu i politici koju sprovodi - napisala je Pavkov.

Marinika Tepić podnela je krivičnu prijavu protiv Miloša Vučevića, trvrdeći da je sa premijerske funkcije u avgustu 2024. godine državnim i iznajmljenim privatnim avionom vodio porodicu i prijatelje na letovanje.