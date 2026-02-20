Slušaj vest

Vladica Maričić, član Gradskog odbora SNS Niš i zamenik predsednika Skupštine grada Niša, na konferenciji održanoj u Srpskoj naprednoj stranci, ukazao je na razliku između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i profesora blokadera.

"Dok predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na najvećem svetskom sajmu veštačke inteligencije u Indiji i planira izgradnju novih data centra kao nacionalne platforme za razvoj AI i novih gasnih elektrana koje će ih napajati strujom, naša „akademska elita“ svoju prirodnu inteligenciju koristi da čaršijske priče iz privatnog života protivnika njihovog zgubidanjenja oslikava na hamer-papiru“, saopštio jeMaričić.

On je osudio akciju profesora okupljenih oko takozvanog Slobodnog univerziteta u Nišu, poznatog još i kao akademski plenum ili plenum nastavnika, istraživača i saradnika Univerziteta u Nišu, koji, kako je rekao, u stilu Ilije Čvorovića crtaju šeme i prave teorije zavere, targetirajući sve one koji ne misle isto kao i oni i zbog toga im predstavljaju problem da bez izbora dođu na vlast u Srbiji.

Foto: SNS Niš

"Smetalo im je kada smo ih nazivali zgubidanima, a sada, po šemi koja je izgleda najveći doprinos koji svojim intelektualnim naporom mogu da daju, vidimo da smo ih i tim nazivom precenili“, izjavio je Maričić, zapitavši se kako drugačije nazvati ljude koji uvek u prvi plan ističu svoja naučna i izborna zvanja, a kao svoj naučni doprinos daju šemu na kojoj ljude povezuju po tome ko se s kim okumio, a ko se družio, sarađivao ili viđao tokom studiranja i zatražio da javnost sazna koliko je profesora, po koliko radnih časova ili dana, radilo na tom, kako ironično kaže, epohalnom doprinosu razvoju Niša i Srbije i da li su na njemu radili u radno vreme, za koje su plaćeni iz budžeta, ili u vidu slobodnih aktivnosti", rekao je.

Vladica Maričić je izjavio i da nije uplašen zbog objavljivanja te šeme, ni lično, iako se njegovo ime našlo na njoj, niti za SNS i vladajuću većinu, jer građani, od onih koji bi da putem takozvane studentske liste dođu na vlast, očekuju planove i program za razvoj zemlje i bolji život svih pojedinaca, a ne - crtanje po papiru, kao i da je zabrinut jedino za znanje studenata kojima ti zgubidani predaju lekcije za budućnost.

On je dodao i da su se svi rado smejali Iliji i Đuri Čvoroviću, „balkanskim špijunima“ iz dela Dušana Kovačevića, ali da treba da nas zabrine činjenica da se istim tim radnjama bave ljudi koji poslednjih pet, 10, 20 ili 30 godina primaju platu od srpskog društva, da bi ga razvijali i što je još važnije, da bi znanje prenosili na nove generacije.

"Optužujem univerzitetske nastavnike i saradnike okupljene oko tog njihovog slobodnog univerziteta, kao i pojedine prosvetne radnike iz srednjih i osnovnih škola, da su najodgovorniji za izgubljenu godinu života naše dece, a da sada, kada je izvestan dolazak vremena odgovornosti, protivnike traže među svojim kolegama koji su se izjasnili da žele da bude osnovan Fakultet srpskih studija", istakao je član Gradskog odbora SNS Niš.

Maričiću je sporno i samo korišćenje termina „slobodni univerzitet“.

"Jer su slobodne univerzitete osnivali profesori koje je komunistička vlast u istočnoj Evropi proterivala sa državnih univerziteta ili su ih zbog neslaganja sa vlastima sami napuštali, odričući se svih privilegija, a u Nišu taj naziv sebi žele da pripišu zgubidani koji su sami blokirali svoje fakultete, pretvarajući ih u opštinske odbore za svoje političke ambicije, a onda protestvovali protiv države koja im nije isplaćivala deo plate koji im zbog nerada nije ni sledovao", poručio je Maričić.