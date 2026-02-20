Slušaj vest

U Vladi Republike Srbije danas je održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa predstavnicima Evropske komisije, kojem je predsedavao šef Misije RS pri EU i rukovodilac Operativnog tima ambasador Danijel Apostolović.

Sastanku su prisustvovali i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Hert Jan Kopman, šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Andreas fon Bekerat i njihovi savetnici.

U ime Republike Srbije učestvovali su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, generalni sekretar Vlade Petar Janjić, savetnik predsednika Vlade Nemanja Diković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i pomoćnik ministra za evropske
integracije Miroslav Gačević.

Ambasador Apostolović je istakao da je ovaj sastanak odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima Evropske unije o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja, kao i izazovima sa kojima se naša zemlja suočava.

Na sastanku se konkretnije diskutovalo o okvirnim rokovima za završetak svih obaveza koje se odnose na pripremu preostalih klastera za otvaranje, kao i na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja u domenu vladavine prava. Naglašeno je da u planiranju moramo biti i ambiciozni i realistični.

Učesnici su predstavili najznačajnije korake u svojim oblastima i detaljnije diskutovali o predstojećim aktivnostima. Zaključeno je da će se održavati redovna komunikacija sa Evropskom komisijom i pažljivo pratiti sprovođenje planova Operativnog tima.

