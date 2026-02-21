Slušaj vest

Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari izjavila je da su nakon prve posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji odnosi dve zemlje počeli dodatno da jačaju, naročito u perspektivi pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ona je u intervjuu za list "Politika" rekla da se radi o strukturalnom elementu našeg političkog dijaloga i naše celokupne saradnje, uključujući i onu na ekonomskom planu, budući da delovanje franscuskoh preduzeća doprinosi ekonomskom razvoju Srbije i njenom usaglašavanju sa standardima EU.

Naglasila je i da je podrška ulasku Srbije u EU u središtu bilateralnih odnosa i da predstavlja prioritet i pokretačku snagu partnerstva dve zemlje i pre sukoba u Ukrajini, pojašnjavajući da je rat dodatno podstakao neophodnost da se proces pristupanja Zapadnog Balkana EU ubrza.

Ferari kaže i da je proces pristupanja složen i da može da obeshrabri, ali da to ne sme da spreči Srbiju da ostane mobilisana kako bi dostigla strateški cilj koji je sebi postavila, sprovodeći reforme koje se očekuju i uzimajući u obzir preporuke Evropske komisije.

"Trebalo bi da se izražene zabrinutosti uvaže i da se izrečene preporuke uzmu u obzir, to je suštinski važno za evropski put Srbije. Francuska ostaje u potpunosti spremna da Srbiji pomogne na tom putu. Stoga nekoliko francuskih međunarodnih tehničkih eksperata radi u pojedinim srpskim ministarstvima kao pomoć u sprovođenju očekivanih reformi u cilju pristupanja EU. Francuska agencija za razvoj takođe finansira projekte namenjene podršci usklađivanju vaše zemlje sa EU", zaključila je ona.

Podsetila je i da redovne posete francuskih zvaničnika Srbiji svedoče o jako pozitivnoj dinamici bilateralnih odnosa.

"Naša trgovinska razmena se utrostručila u poslednjih 10 godina i francuska preduzeća obezbeđuju gotovo 18.000 radnih mesta u Srbiji. Naša saradnja jača oko velikih, simbolički važnih projekata. Ona se i diversifikuje, obuhvatajući brojne oblasti budućnosti od suštinskog značaja za razvoj Srbije, poput održivog razvoja, energetske tranzicije, prečišćavanja otpadnih voda, AI", rekla je ona.

Sastanak s premijerom Macutom

Francuska ambasadorka susrela se juče sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom. Tokom ove kurtoazne, prve posete ambasadorke, premijer prof. dr Đuro Macut posebno je istakao značaj francuskih investicija u Srbiji, kao i saradnju u oblastima infrastrukture i energetike.

Foto: Slobodan Miljević/Vlada Republike Srbije

Predsednik Vlade zahvalio je Francuskoj na podršci koju pruža Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i ponovio da Vlada ostaje čvrsto posvećena sprovođenju neophodnih reformi. Francusku, kao jednog od osnivača i najuticajnijih članica EU, prepoznajemo kao veoma važnog partnera čija bi nam podrška mnogo značila u ubrzanju dinamike pregovora, podvukao je premijer prof.dr Macut, saopštila je Vlada Srbije.

Ambasadorka Ferari rekla je da će, kao i njen prethodnik, nastojati da doprinese daljem razvijanju prijateljskih odnosa i da je Beograd za Pariz ključni partner u regionu Zapadnog Balkana.