Nakon niza negativnih i skandaloznih tekstova u hrvatskim medijima, Iz Zagreba je nenadano stiglo i svojevrsno priznanje politici koju vodi Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić!

Naime, iako je pompezno najavljivana poseta hrvatskog državnog vrha Parizu, na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem, ministrom spoljnih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i potpredsednikom Vlade i ministrom odbrane Ivanom Anušićem, njen učinak je, po oceni određenih hrvatskih analitičara vrlo upitan, a rezultate posete i dogovora s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i potpisanih planova porede sa onima koje je ostavrio predsednik Srbije - i ne mogu a da ne primete da su Vučićevi rezultati daleko bolji!

Naime, u tekstu Jutarnjeg lista, koji potpisuje vojni analitičar Igor Tabak, zaključuje se da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić mnogo ozbiljnije i mudrije pregovarao sa Francuskom oko ''Rafala'' i da je napravio za Srbiju najbolji mogući posao.

Već samim pogledom na naslov Tabakovog teksta sve se može zaključiti, a naslov je - ''Jesu li u Beogradu bili pametniji? Totalno je nejasno što je to potpisao Anušić kada godinama slušamo potpuno drugu priču o Rafalima''.

Naime, ministar Anušić i francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votran potpisali su Ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica Cesar MK2 i Pismo namere o dodatnom opremanju 12 Rafala sa standarda Rafale F3-R na dodatne sposobnosti standarda Rafale F4.

''Tek će se pokazati i je li uz željene modernizacije ipak bilo bolje kupovati žestoko rabljene borbene avione ograničenih sposobnosti i paketa naoružanja - ili su ipak bili pametniji naši istočni susjedi, koji su u startu platili poprilično više, ali zato dobivaju i bitno opsežnije pakete opreme na novim avionima radikalno dužeg korisnog letnog resursa'', piše, između ostalog, u ovom tekstu, koji je jutros bio glavna vest na portalu Jutarnjeg lista.

Rafale koje je Srbija kupila od Francuske građani su mogli da vide u septrembru, na veličanstvenoj Vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" održanoj u Beogradu. Rafale su u brišućem letu iznad naše prestonice pratili aparati "MiG-29". Komentator "Jutarnjeg lista" Igor Tabak napisao je svoj osvrt na ovaj događaj.

"Iako u paradi "Snaga jedinstva" nije bilo službenog segmenta sa saveznicima – treba napomenuti prikaz pojedinih tehničkih noviteta iz Izraela, ali i prelet borbenih aviona "Rafal" iz Francuske – države "strateške saveznice" aktuelne Vlade u Zagrebu, koja krajem jula na hrvatski mimohod ipak nije poslala ni zastavu, ni vojsku, a kamoli vlastitu vojnu tehniku na prelet pod francuskom zastavom", napisao je tada Tabak.