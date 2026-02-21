Slušaj vest

Kad god pomislite da su blokaderi u svom bezumlju dostigli gornju granicu, oni sve, nažalost ponovo razuvere da njihova mržnja prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću jednostavno nema kraja i da je odavno prešla čak i sve nivoe bizarnosti.

Tako, u već dužim očajničkim pokišajima da nađu bar nešto zbog čega bi kritikovali vlast predsednika Vučića, ali i njega lično kao i njegovu decu i celu njegovu porodicu, koju su bezočno napadali, blokaderski mediji sada su se dosetili da im se ne sviđa kako predsednik države pije koka-kolu!

Tekst za Pulicera, nema šta Foto: Printscreen Nova

Naime, posle svih besramnih napada na svakog ko nosi prezime Vučić, najgorih uvreda i laži na račun predsednika republike, na Novoj su odlučili da Vučića iskritikuju zbog načina na koji pije sok, jer se naravno ne slaže s njihovim običajem ispijanja soka!

Tako, na Novoj su danas objavili tekst sa naslovom "Ni sok ne zna da pije": Svi se krste i smeju snimku na kome Vučić sebi sipa gazirano piće, pa ga "prelije vodom".

- Na snimku predsednik Srbije prvo sipa u čašu Koka-kolu zero, a potom uzima staklenu flašu vode, koja je stajala pored, i "razblažuje sok". Nikome nije bilo jasno zašto je ovo uradio i ko uopšte razblažuje vodom popularno gazirano piće. Da li ljudi razblažuju koka-kolu vodom? Osim predsednika Srbije još uvek nije zabeležen ovakav slučaj, niti su rađena naučna istraživanja na datu temu - "mrtvi ozbiljni" su napisali na Novoj S.

Kolegijalni savet - da citiramo novinarku Žaklinu Tatalović koja je blokaderki na jednom protestu rekla "Budite malo normalni!"

Blokaderi inače pokazuju kako bi Srbija izgledala kada bi lista "druga liga starog režima" nekim čudom došla na vlast - oni bi odlučivali o ličnoj imovini građana što su nedavno pokazali u Šapcu.

A, dok se na Novoj bave ovim životnim problemima poput traženje "pravog" načina za ispijanje soka, predsednik Vučić već dva dana razgovara s građanima Borskog i Zaječarskog okrug.