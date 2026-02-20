Slušaj vest

BC partners, većinski vlasnik Junajted grupe, u kojoj je Dragan Šolak bio predsednik Savetodavnog odbora, prošle godine u februaru prodao je konzorcijumu "e& PPF Telecom", SBB, Net TV plus i Sportklub za 1,5 milijardi evra. Dobar deo tog novca su Šolak i njegovi pajtosi stavili sebi u džep, uvećavajući tako svoje i do tada veliko bogatstvo. Međutim, Šolakovi jurišnici, sad zabrinuti za svoju sudbinu - zbog novog borda direktora koji nije pod Šolakovim uticajem i kojima će morati da odgovore zašto su kršili profesionalne standarde u slavu interesa Dragana Šolaka - tvrde da je predsednik Aleksandar Vučić kriv što Šolak više nije većinski vlasnik i da pokušava da ih ukine!

Dragan Šolak je, dok je bio na čelu menadžmenta Junajted grupe, zajedno sa svojim "jurišnicima" - urednicima medija u sklopu ove grupacije, zloupotrebljavao svoju rukovodeću funkciju i ove medije isključivo za zaštitu svojih poslovnih interesa i sticanje ličnog profita, a sve na štetu i protiv interesa većinskog vlasnika kompanije "BC partners". U svemu tome su mu zdušno pomagali upravo urednici ovih medija koji su, pod velom "nezavisnih novinara" i velikih boraca za "medijske slobode", skrivali sopstvenu pristrasnost, neprofesionalnost i vernost Šolakovim tržišnim interesima!

Scenario ucena

Znajući istoriju njihovog izveštavanja i rada, nije nas začudilo što su odlučili da za privatne transakcije dve kompanije optuže predsednika Srbije i da predstave sve kao "udar na slobodne medije"!

Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, nije tajna da je Dragan Šolak koristio medije u svom vlasništvu i njihove urednike da napadaju državu, čime su pokušavali da izvrše pritisak na aktuelnu vlast kako bi dobili protivzakonitu i nelegitimnu prednost na tržištu nad drugim kompanijama.

Isti scenario ucena primenjivan je u svim zemljama i protiv svih Šolakovih tržišnih konkurenata. Tako bi se na tapetu čuvenih boraca za "evropski put Srbije" i "evropske vrednosti i demokratiju" po potrebi našla i sama Evropska unija kad god eksplicitno nije podržala Šolakove interese!

Dragan Šolak i ekipa uzeli 1,5 milijardi evra

Manjinski udeo u kompaniji i dalje ima Dragan Šolak, ali je novim bordom direktora istisnut njegov uticaj, zamenjeni su svi koje je kontrolisao. Naime, u Junajted mediji napravljena je reorganizacija i osnovana je nova firma - "Adrija njuz netvork" (Adria News Networks ANN), koja je sad zakonski izdavač svih regionalnih medija u regionu (bivšim jugoslovenskim republikama), koji su nekada bili pod Šolakovom dirigentskom palicom.

I tu nastaje problem - Šolakovi jurišnici uplašili su se da će biti smenjeni zbog svoje neprofesionalnosti i učešća u tržišnim ucenama bivšeg šefa!

Šolak hteo da za 120 miliona ugasio Novu S i N1 Da podsetimo, detalji poslovanja Dragana Šolaka i prljavi način vođenja kompanije, isplivali su u saopštenju Junajted grupe kada je otkriveno da je Šolak, kog deo zaposlenih i dalje predstavlja kao čuvara slobode medija, bio spreman da za 120 miliona evra ugasi Novu S i N1! Naime, dokumentovana korespondencija iz januara 2025. pokazuje da su osnivač Grupe i manjinski akcionar, Dragan Šolak, preko svog dugogodišnjeg bliskog saradnika Vladislava Ratajca, pristupili Telekomu Srbija sa predlozima da: uklone N1 i Novu sa liste televizijskih kanala u Srbiji u zamenu za jednokratni iznos od oko 120 miliona evra. Oni bi bili uklonjeni sa liste kablovskih/satelitskih kanala i funkcionisali bi kao kanali koji mogu da se prate jedino putem interneta; prodaju srpske medijske kanale trećoj strani; prodaju Telekomu Srbija druge delove poslovanja u Srbiji poput Shoppster i D Express. Junajted grupa se oglasila saopštenjem u kojem su naveli da je uređivačka nezavisnost za trenutni menadžment i većinskog akcionara, BC Partners, neprikosnovena i nikada neće biti pod uticajem političkih pritisaka ili interesa.

Strah

Ovi medijski jurišnici bili su Šolakova batina za neposlušne dugi niz godina u Srbiji, a s pojavom blokaderskog pokreta videli su svoju šansu da s tržišta istisnu konkurenciju, među kojima im je glavni trn u oku bio Telekom.

I nisu dopuštali da ih bilo šta spreči na tom zadatku: ni standardi novinarske profesije ni tržišnog poslovanja, ali ni sama istina i činjenica da su doprineli tenzijama u državi svojim neprofesionalnim izveštavanjem!

Kad je njihov "modus operandi" pročitan, kad je postalo očigledno da nikakvog kodeksa i profesionalizma tu nije bilo, u redovima Šolakovih jurišnika zavladala je panika da će izgubiti radna mesta!

Uplašeni da će morati da preuzmu odgovornost za svoj rad, po već oprobanom receptu, optužili su predsednika Vučića, iako je deluje kao da ni sami više nisu sigurni za šta ga optužuju.

Tako im je Vučić bio kriv i što su prodati SBB, Net TV plus i Sportklub, i što privatna kompanija može da menja svoj tim zaposlenih, pa je u ovim medijima čak osvanula tvrdnja da raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ili kopanje litijuma u Srbiji zavisi od toga kako će proći reorganizacija jednog dela jedne privatne kompanije!

Matić: Prikloniće se novom "gospodaru"

Očigledno je da se Šolakovi urednici sada boje da će zaista morati da postanu nezavisni, kaže za Kurir analitičar Marko Matić iz Centra za odgovorne medije.

Marko Matić

- Problem je u tome što su oni ranije, pod maskom medijske nezavisnosti, zapravo bili zastupnici Šolakovih privatnih interesa i puki instrument u njegovim rukama. To se jasno vidi i u njihovim internim izveštajima u kojim su rađeni monitoring i analize programa televizije N1 i u kojima je zaključeno da je taj program neobjektivan, neprofesionalan i pristrasan. Većinski vlasnik, koji je preuzeo upravljanje kompanijom i njenim medijima, doveo je novi tim predvođen Brentom Sadlerom, čovekom koji je svojevremeno bio šef uredničkog kolegijuma N1 i napustio je to mesto upravo zbog neprofesionalosti u poslovanju i uređivanju tog medija! Sada se ti isti urednici ne boje da će Sadler vršiti pritisak na njih da izveštavaju u korist aktuelne vlasti, već da im više neće biti dozvoljeno da izveštavaju u korist Dragana Šolaka i njegovih privatnih interesa! Ipak, smatram da ne treba previše brinuti za potencijalne nove radne angažmane ovih ljudi, takav tip "novinara" će uvek naći "gospodara" kojem će se prikloniti - zaključio je Matić.