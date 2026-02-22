Slušaj vest

Možda se nikada jasnije, nego u poslednjih sedam dana, nije videla razlika između blokadera i onoga što nudi lista "druge lige bivšeg režima" sa jedne, i politike i programa predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa druge strane.

Sramne scene u Novom Sadu, dok blokaderi zvižde i vređaju crkvene velikodstojnike odjeknule su u javnosti. Ovu sramotu pokušali su da "operu" saopštenjem i nemuštim izvinjenjem na internetu, ali u istoriji Srbije ostaće scena ispred SPN kada urlaju i zvižde mitropolitu Joanikiju.

Blokaderi dotakli dno Izvor: TikTok

Blokaderi su te večeri pokušali da spreče obeležavanje dva veka od osnivanja Matice srpske u Novom Sadu. Vratili su se na mesto zločina i prvih naznaka svojih akcija i politike - u Maticu srpsku upali su i u januaru, na Savin dan 2025. godine. Tada su prekinuli svečanost zahtevajući od Dragana Stanića, predsednika Matice srpske, uz citiranje njegove pesme iz 1981. godine, da se izjasni da li Matica srpska podržava studentske zahteve.

- Od vašeg ponašanja zavisiće da li će ovaj narod zaključiti da li imate tu čistotu ili ne. A vi sad razmislite! - rekao je tada Stanić, posle čega je usledio aplauz.

Koliko su razmišljali vidi se i ove 2026, koju su počeli nerazumnim i skandaloznim napadima na SPC, organizovanjem svojih skupova na verske i državne praznike, ponoov porvocirajući nasiljem, blokadama...

Ovako je tekla kampanja protiv Crkve Izvor: Kurir televizija

S druge strane ovo je poruka koju šalje predsednik Vučić, dok je prethodna dva dana bio u poseti Borskom I Zaječarskom okrugu.

- Naša srpska crkva je sveta, ne mora svako da pokazuje ljubav, ali mora da pokazuje poštovanje, to je normalno. Imate ljude koji su verni i one koji nisu. Uvek ću braniti prava svakoga da ne mora da veruje i da veruje, ali mora da pokazuje poštovanje. U vreme najtežeg progona, srpska crkva je uvek čuvala naš narod. To bi neki trebalo da znaju, ne postoji nijedan episkop kome ne bih poljubio ruku. Neke je trebalo otac i majka da vaspitaju kad su bili mali da se nauče elementarnom redu, a ne da psuju i vređaju sveštenike - kaže Vučić.

Blokaderi su nakon Novog Sada nastavili haos u Beogradu: opet su rušili i lomili - u parku Ušće cepali su plakate i polomili ogradu, kako bi sprečili izgradnju akvarijuma.

Blokadersko nasilje kod parka Ušće Izvor: Kurir

Dok su blokirali puteve u nekakvom propalom "Maršu na pravosuđe", Vučić je najavio izgradnju nove putne infrastrukture u Borskom i Zaječarskom okrugu, ali i izgradnju bolnica i uvođenje sistema mobilnih ambulanti, toplane i jačanje energetske infrastrukture.

Blokaderski mediji bavili su se načinom na koji je dozvoljeno da predsednik pije koka-kolu, to im je juče bila jedna od udarnih vesti.

Za to vreme, Vučić je ispunio želju jednom malom Stefanu (6) iz Kladova da njegov brat dobije teretanu pored parkića, a jednoj baki obećao da će dobiti dom sa kupatilom kako bi njena ćerka sa cerebralnom paralizom imala bolje uslove za život.

Foto: Printscreen

Blokaderi su kao kontraudar izveli akciju u Šapcu gde su protestom pokušali da zabrane građanima da raspolažu sa svojom privatnom imovinom - da izdaju svoj poslovni prostor kome oni hoće (kladionici).

Vučić je najavio nove subvencije za preduzetnike, dolazak novih fabrika i investitora, ali i modernizaciju luke Prahovo.

- Potrebna nam je vaša posvećenost uz zahvalnost penzionerima, ako nam ova godina nastavi kako je počela čeka nas povećanje penzija pred kraj godine, ali za to moramo da radimo i gradimo - dodao je predsednik.

1/17 Vidi galeriju Vučić u Klokočevcu Foto: Marko Karović

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da je u proteklih sedam dana, Srbija bila svedok dve potpuno različite političke dinamike, dve logike delovanja koje nude i dve različite slike društvenog i političkog angažmana.

Barac: Ova dva pristupa jasno pokazuju razliku između politike pritiska i politike upravljanja Foto: Kurir Televizija

- Sa jedne strane, javni prostor obeležile su akcije blokadera: blokade saobraćajnica, incidenti oko pojedinih nacionalnih i verskih institucija i poruke koje su imale za cilj dodatnu podelu i stvaranje haosa. Posebno imajući u vidu napade na SPC i Miloša Vučevića sa ciljem destabilizacije Vojvodine. Takav vid političkog pritiska oslanja se na vidljivost, konfrontaciju i pokušaj mobilizacije kroz konflikt. Sa druge strane, predsednik je istovremeno obilazio gradove i opštine širom Srbije, razgovarao sa građanima o svakodnevnim problemima i najavljivao infrastrukturne projekte od kojih život zavisi tim ljudima - govori Barac.

1/5 Vidi galeriju Prešla 500 kilometara samo da vidi Vučića i da se slika s njim Foto: TikTok Printscreen

On objašnjava da je fokus tog pristupa bio na neposrednom kontaktu sa ljudima i rešavanju konkretnih pitanja, uz paralelne susrete sa stranim državnicima i nastavak međunarodne saradnje.

- Ova dva pristupa jasno pokazuju razliku između politike pritiska i politike upravljanja. Jasna razlika između delovanja koje mobilizuje kroz sukob i onog koje pokušava da gradi kroz institucije i projekte. Građani, kao i uvek, na kraju procenjuju šta od toga donosi stvarne rezultate u njihovom svakodnevnom životu i meni rezultati izbora izgledaju već lako predvidljivi - kaže Barac.