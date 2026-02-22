Slušaj vest

Tzv. studenti u blokadi krenuli su u akciju obilaska naroda po selima, ali, sudeći po njihovim nalozima na društvenim mrežama, nisu naišli na dobrodošlicu, dok je istovremeno predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio narod u Istočnoj Srbiji.

Naime, tzv. studenti u blokadi su na Instagramu napravili nalog naziva "Radna jedinica 'Student u svakom selu' studenata u blokadi" gde najavljuju obilaske određenih sela.

Međutim, osim samo jedne slike sa jednim meštaninom na vratima, po svemu sudeći, njegove kuće, nema ni traga ni glasa od efikasnosti te kampanje.

Na Instagram pričama juče su objavljivali samo rasprave sa meštanima koji ne misle kao oni!

Oni su provocirali neistomišljenike, tvrdeći da oni njih provociraju, iako ih je jedan čovek najnormalnije pitao ko su oni i odakle su došli.

Snimali su ga "studenti" poduže, verovatno se nadajući napadu, a kada se to nije dogodilo nastavili su da ih prate, snimaju registracije njihovih vozila, i unoseći im se sa telefonom u lice.

To je bilo sve od njihovog programa, očigledno ne baš marljivo osmišljenog, s obzirom na to da nisu imali čime da se pohvale od strane običnog naroda.

Nisu se preterano ni potrudili da najave svoje akciju, što je rezultiralo upravo time da iznenade meštane i zbune ih, što samo ide u prilog njihovim "prijateljima" iz opozicije sa kojima su u sukobu mesecima.

Primera radi, upravo je blokader iz redova opozicije Ivan Matović, odbornik iz Kraljeva i predsednik grupe Starosedeoci, opleo po studentima blokaderima pre nekoliko dana rekavši da su neiskusni.

- Dešavalo se da se na protestima ti neki laktaju, da kažu sklonite se odavde... Ovo što sad rade nije najpametnije imajući u vidu da nemaju ne samo političko iskustvo, nemaju nikakvo, nemaju životno iskustvo, greše sa tim što su se zaigrali i što hoće da vladaju četiri godine - zaključio je Matović.

Požalio se i lider stranke SRCE (Srbija centar) Zdravko Ponoš.

- Nema vajde od toga da mi obeležavamo ono što smo radili prošle godine, pitanje je šta mi radimo ove godine. Ako budemo zavisili samo od toga koliko će nas ova vlast inspirisati neće biti dobro. On (Vučić) je rekao u Minhenu da će izbori biti u decembru, šta mi radimo do decembra. Mi u stvari i dalje nemamo komunikaciju između studentskog pokreta i opozicije, curi nam vreme - poručio je Ponoš.

- Uspeli smo da odbranimo i sačuvamo zemlju i od napada spolja i od napada iznutra i vreme je da se okrenemo razvoju, napretku i svemu što možemo da radimo. Ako nam ova godina nastavi kako je počela, čeka nas povećanje penzija pred kraj godine, ali za to moramo da radimo i gradimo - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče tokom dvodnevne posete Borskom i Zaječarskom okrugu.

1/22 Vidi galeriju Vučić razgovara sa meštanima Kladova Foto: Kurir

Narod ga je dočekao ovacijama i skandiranjem "Aco, Srbine", a jedna dama je prešla čak 500 kilometara i došla iz Berana u Kladovo kako bi ga pozdravila, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

1/5 Vidi galeriju Prešla 500 kilometara samo da vidi Vučića i da se slika s njim Foto: TikTok Printscreen

Sastao se i sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga i poručio im da su "Žene stub i snaga naše Srbije", o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

Osim sa starijim meštanima, Vučič je razgovarao i sa decom koju su roditelji doveli, pa se tako dečak od šest godina, Stefan, obratio predsedniku sa pitanjem o teretani pored parka, a on je obećao da će to biti rešeno brzo.

Među meštanima su bili i povratnici u našu zemlju, a predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca poverio se kako je napustio Bazel 2021. godine i došao u rodni grad, dok mu se žena vratila iz Austrije.

1/10 Vidi galeriju Vučić sa predsednicima i delegatima mesnih zajednica Foto: Marko Karović

- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.