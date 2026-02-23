Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodnih mesec dana imao je, čini se, nikad gušći raspored: bez dana odmora sastajao se sa najvišim svetskim zvaničnicima, istovremeno nalazeći vremena i za narod u Srbiji. I dok je prvi čovek naše zemlje radio punom parom, blokaderi su pravili haos - punom parom!

No, krenimo redom.

Vučić je najpre 20. januara otputovao u švajcarski Davos na Svetski ekonomski forum.

Jačao je poziciju države počevši od sastanka sa Martom Kos, evropskom komesarkom za proširenje.

- Sastala sam se sa Vučićem kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da ostane čvrsto na svom evropskom putu i da se unapredi Plan rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu ka nezavisnoj Evropi - poručila je Marta Kos.

U Davosu je Vučić imao susret i sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

"Srdačan kratak susret sa Markom Rubiom sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, kao i o temama ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Razgovarao je i sa kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, zatim predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard, pozvao je predsednika Republike Poljske Karola Navrockog u Srbiju, a imao je i prijateljski susret sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

- Sa prijateljima je sve lakše - poručio je predsednik Srbije, koji se sreo i sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom..

- Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele, uz više dijaloga i odgovornosti.

Turska, Ankara, Erdogan - 12. februara.

"Veoma sam srećan zbog današnjih razgovora u Ankari, njihovog tona i zaključaka. To je bio otvoren i iskren razgovor dvojice prijatelja koji se dugo poznaju i koji se sa najvećim poštovanjem obraćaju jedan drugom", rekao je izmešu ostalog Vučić nakon sastanka s turskim predsednikom.

Vučićeva poseta Ankari bila je na naslovnim stranama svih turskih medija.

1/10 Vidi galeriju Vučić i Erdogan - Naslovne strane turskih medija Foto: Pritnscreen, Printscreen

Predsednik Srbije je 13. februara otputovao na još jedan svetski događaj - 62. Minhensku bezbednosnu konferenciju.

Tada je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode blokadera da je izolovan od ostalih svetskih lidera, podsetio da se na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sastao sa, između ostalih, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem, kao i nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom.

"Ja imam više poseta nego bilo ko drugi u našoj istoriji i sa više sam predsednika i premijera, kraljeva, suverena država razgovarao nego svi predsednici Jugoslavije i Srbije posle toga zajedno, uključujući i maršala Tita", rekao je Vučić.

Njih dvojica su imali i zakazan razgovor, koji je, kako je Vučić otkrio, odlično prošao.

Zapažen je bio i Vučićev susret sa Makronom, a podsećamo i da su zajedno sedeli na večeri koju je organizovao premijer Modi.

Vučić i Makron razgovaraju na večeri Izvor: Kurir

Po povratku u Beograd, 20. februara, Vučić se sastao sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom. koji je prisustvovao i trećem sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

- Važan i otvoren razgovor sa direktorom Direktorata za proširenje Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom o evropskom putu Srbije, reformskim procesima i unapređenju naše saradnje sa Evropskom unijom - napisao je Vučić na Instagramu.

Branković: Veoma važna diplomatska aktivnost predsednika

Branko Branković, nekadašnji ambasador pri UN, kaže za Kurir da je u današnje vreme posebno bitna aktivnost i komunikacija sa svetskim zvaničnicima kakvu ima Aleksandar Vučić, jer se formira novi svetski poredak.

Branko Branković Foto: Kurir Televizija

- Vidna je spoljnopolitička aktivnost predsednika Srbije i više je nego pozitivna i obećavajuća jer je to politička aktivnost cele zemlje, on predstavlja sve nas. Kada se na sve to doda da Vučić nije nigde išao svojevoljno, nego po pozivu vrlo visokih svetskih funkcionera, onda je to još jedan izuzetno važan momenat za odnose Srbije sa svetom. Ne sme jedna država i ne treba da se učauri jer od toga nema ništa, a to je posebno važno u u današnje vreme, u ovom trenutku kada se polako i sigurno pravi nacrt novog svetskog poretka jer postojeći je praktično izdahnuo. Važno je da se u širokom krugu država čuje i mišljenje Srbije jer je tu prilika da se iznesu stavovi po mnogim međunarodnim pitanjima, ali i o tome šta se dešava na KiM, da sa druge strane ništa nije ispunjeno - poput rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma. Važno je da Srbija na dnevnoj bazi upozorava međunarodnu zajednicu da dvostruki standardi nisu dobri. Važno je da Srbija uzme aktivno učešće u formiranju novog svetskog poretka iako nismo brojčano velika zemlja, jer on neće zaobići ni male, ni velike, već će biti za sve bez obzira na veličinu i ekonomsku, političku i bezbedosnu snagu - jasan je Branković.

On naglašava da, pored toga što je pre svega bitno da predsednik Srbije ima kontakt sa narodom po pitanju unutrašnjih problema i rada na infrastrukturi, jako je važno i što se to dešava nakon važnih međunarodnih sastanaka.

- Javnost i narod u Srbiji su svesni aktivnosti predsednika Vučića, sve je jasno iz medija, ali kada se pojavi, onda može i nešto da im prenese i zato je taj odnos na terenu jako važan. Ne samo gorući problemi koji meštani iznose i rad na infrastrukturi, već i da znaju šta se dešava na svetskoj sceni, a to im samo Vučić može preneti. Pokazao je da uprkos brojnim aktivnostima i putovanjima ima vremena i za njih - zaključuje Branković.

A blokaderi? Nasilje, šta drugo?!

I tu dolazimo do suštinske razlike između Aleksandra Vučića i blokadera: s jedne strane Davos, Minhen, Turska, Indija, Makron, Erdogan, Modi, a s druge - Novi Sad i nasilje.

Blokaderi su prethodnih nedelju dana uzurpirali "ranjeni grad" (kako vole da istaknu u svojim zloupotrebama novosadske tragedije u političke svrhe) u kojem su iznova i iznova demonstrirali sve ono što smo gledali i 2025. godine - provokacije, incidente, vređanja, nasilje.

Zvižduci upućeni mitrpolitu Joanikiju ispred SNP, gde se odražala akademija povodom 200 godina Matice srpske, još uvek odzvanjaju Novim Sadom. Čula ih je čitava Srbija.

1/6 Vidi galeriju Blokaderski haos u Novom Sadu Foto: Printscreen X, Printscreen/X, Informer TV

Prostor ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) i sinoć je bio zborno mesto blokadera, a povodo (?!) obeležavanje 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, jednog o najuticajnijih srpskih političara druge polovine 19. veka i gradonačelnika Novog Sada.