Slušaj vest

Smene direktora i urednika u medijima koji posluju u okviru “Junajted grupe” izazvale su pravu histeriju samo u beogradskom ogranku, dok se redakcije ovih medija u Sarajevu i Zagrebu temom novih članova borda ANN - njihovog novog zakonskog izdavača - uopšte ne bave. Barem ne na onaj način na koji to čini N1 - panično izveštavajući iz minuta u minut, kao da je reč o informaciji od najvišeg državnog i društvenog značaja!

Naime, naslovna strana portala N1- sa urednicima koji su i dalje verni manjinskom vlasniku Junajted grupe Draganu Šolaku - jasno govori koliku su histeriju izazvale kadrovske promene, nakon što je prodat većinski udeo u “Junajted mediji” za vrtoglavih 1,5 milijardi evra.

Portal N1 Beograd - ko o čemu oni o Šolaku i smenama Foto: Printscreen N1

Tako je u ovom trenutku centralna vest na N1 preuzeta sa Nove ekonomije uz bombastičan naslov “Prebacivanje medija United Grupe u novu firmu sprovedeno bez saglasnosti manjinskih akcionara”.

Tu su i ostale vesti koje služe da doprinesu stvaranju slike u javnosti kako je ono što rade novi zakonski vlasnici medija koji su do juče u Srbiji poslovali pod dririgentskom palicom Dragana Šolaka - odnosno služeći isključivo njegovim privatnim poslovnim interesima - nešto nezakonito i skandalozno!?

I tako... Dok u Beogradu traje kuknjava "na sva zvona", zagrebačka i sarajevska platforma N1 na dešavanja u privatnoj kompaniji je bez pompeznih vesti, odnosno nema baš nikakvih komentara o novom bordu, niko suzu nije pustio...

N1 Zagreb ni reč o Šolaku Foto: Printscreen N1 Zagreb

Na portalu N1 BiH glavna priča je o merama države o zamrznutim cenama, Šolaka ni tu nismo pronašli.

Šolaka nema ni na N1 BiH Foto: Printscreen N1 BiH

Sve ovo nije ostalo neprimećeno ni na Iksu, pa je tako korisnik ove mreže David Babić prokomentarisao:

"Svi mediji unutar Junajted grupe dobili su isti novi uređivački kolegijum. Samo oni iz Srbije kukaju zbog toga i prave teorije zavere. Da li oni hoće da kažu da njihove kolege iz Zagreba, Ljubljane, Sarajeva i Podgorice nisu profesionalci?", ironično je upitao Babić.

Možda bi ipak pitanje bilo - da li su zapravo njihove kolege iz Zagreba, Ljubljane, Sarajeva i Podgorice profesionalci za razliku od njih?, a odgovor samo jedan - da!

Jer upravo je neprofesionalizam u beogradskim medijima kojima je upravljao Dragan Šolak i razlog zbog kojeg je ANN smenio sve članove borda i postavio nove, i to velika svetska imena: Brenta Sadlera, Najdžela Bejkera, Ranija Rada, Mej Čidijak i Sajmona Baksa.

Kolika panika vlada u beogradskim redakcijama N1 i Nove govori i komentar Slobodana Georgieva, urednika Dmevnika Nove S, da novi članovi borda "nisu neka top novinarska imena", odnosno - Sloba za njih nikad nije čuo!

No sigurno je čuo za otkaz koji je dobila Aleksandra Subotić, jedna od ključnih osoba kompanije Junajted Medija, i najbliža saradnica Dragana Šolaka.