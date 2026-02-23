Slušaj vest

Dok su blokaderi rušili, blokirali, napadali srpske institucije i tradicije i to uglavnom na verske i nacionalne praznike, vređali, pretili, podsmevali se sopstvenoj državi i narodu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao je vremena da između važnih međunarodnih susreta i poseta, odmah po povratku iz Indije obiđe Borski i Zaječarski okrug gde je najavio izgradnju puteva, aerodroma, bolnica, vodovodne mreže, ali, možda i najvažnije - pričao sa građanima i slušao njihove probleme, a zatim ih i - rešavao.

Ipak, po svom već ustaljenom običaju, blokaderi su odlučili da se podsmevaju Vučićevom obilasku gradova i sela i razgovora sa građanima. Tako su to što je predsednik odmah na licu mesta rešavao probleme stanovništa i najavio velike projekte nazvali - "ekskurzijom po istočnoj Srbiji"!

Naime, novinar Milan Ćulibrk je u jednoj emisji na blokaderskim medijima kazao "da smo bili svedoci kršenja zakona i Ustava sada po ovoj ekskurziji po istočnoj Srbiji"

Možda se nikada jasnije, nego u poslednjih sedam dana, nije videla razlika između blokadera i onoga što nudi lista "druge lige bivšeg režima" sa jedne, i politike i programa predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa druge strane.

Ovo je još jedan dokaz da bi za blokadere razgovor sa građanima i rešavanje njihovih problema bilo nešto nebitno i nešto što je za podsmeh, dok je napadanja na crkvene velikodstojnike, Maticu srpsku, porodicu predsednika i druge stvari očigledno nešto što je u njihovom svetu vredno hvale, a još važnije - način na koji oni zamišljaju da se vodi država!

Dok predsednik Srbije, nakon niza važnih međunarodnih susreta, silazi među narod, obilazi najudaljenija mesta i lično rešava probleme građana, blokaderi nastavljaju sa scenarijem haosa, nasilja i ekonomske štete, pokazujući da im interesi Srbije nisu ni na poslednjem mestu.

A dok je predsednik Srbije bio s narodom u Zaječarksom i Borskom okrugu, studenti bloladeri su pokušavali da izvedu svoju akciju "od vrata do vrata" - ukratko, akcija im je propala.