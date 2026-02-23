Slušaj vest

Dok su blokaderi rušili, blokirali, napadali srpske institucije i tradicije i to uglavnom na verske i nacionalne praznike, vređali, pretili, podsmevali se sopstvenoj državi i narodu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao je vremena da između važnih međunarodnih susreta i poseta, odmah po povratku iz Indije obiđe Borski i Zaječarski okrug gde je najavio izgradnju puteva, aerodroma, bolnica, vodovodne mreže, ali, možda i najvažnije - pričao sa građanima i slušao njihove probleme, a zatim ih i - rešavao.

Ipak, po svom već ustaljenom običaju, blokaderi su odlučili da se podsmevaju Vučićevom obilasku gradova i sela i razgovora sa građanima. Tako su to što je predsednik odmah na licu mesta rešavao probleme stanovništa i najavio velike projekte nazvali - "ekskurzijom po istočnoj Srbiji"!

Naime, novinar Milan Ćulibrk je u jednoj emisji na blokaderskim medijima kazao "da smo bili svedoci kršenja zakona i Ustava sada po ovoj ekskurziji po istočnoj Srbiji" 

Možda se nikada jasnije, nego u poslednjih sedam dana, nije videla razlika između blokadera i onoga što nudi lista "druge lige bivšeg režima" sa jedne, i politike i programa predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa druge strane.

Ne propustitePolitikaKAKO JE ZA SAMO 7 DANA SVE IZAŠLO NA VIDELO Vučić rešava probleme u direktnom razgovoru s narodom, blokaderi istom narodu predstavili plan "MI SMO PROTIV CRKVE"
Aleksandar Vučić

Ovo je još jedan dokaz da bi za blokadere razgovor sa građanima i rešavanje njihovih problema bilo nešto nebitno i nešto što je za podsmeh, dok je napadanja na crkvene velikodstojnike, Maticu srpsku, porodicu predsednika i druge stvari očigledno nešto što je u njihovom svetu vredno hvale, a još važnije - način na koji oni zamišljaju da se vodi država!

Vučić razgovara sa meštanima Kladova Foto: Kurir

Dok predsednik Srbije, nakon niza važnih međunarodnih susreta, silazi među narod, obilazi najudaljenija mesta i lično rešava probleme građana, blokaderi nastavljaju sa scenarijem haosa, nasilja i ekonomske štete, pokazujući da im interesi Srbije nisu ni na poslednjem mestu.

A dok je predsednik Srbije bio s narodom u Zaječarksom i Borskom okrugu, studenti bloladeri su pokušavali da izvedu svoju akciju "od vrata do vrata" - ukratko, akcija im je propala.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaEU? MOŽE, ALI TEK KAD PADNE VUČIĆ, PRIORITETI SU PRIORITETI: Blokaderskoj listi rušenje vlasti važnije od napretka Srbije - Evropejci dok ne zatreba drugačije
Dejan šoškić Zdenko Tomanović Vladan đokić Rodoljub šabić Jovo bakić blokaderi blokaderska lista
PolitikaMILA PAJIĆ U KAMPANJI ZA PANEL "KADA KAŽEŠ OLUJA" U ZAGREBU! Blokaderke koja se krije u HR nema u akcijama "POMOZIMO SRBIMA", samo Quo vadis, Bljesak...
Mila Pajić
PolitikaPROPALA BLOKADERSKA KAMPANJA "OD VRATA DO VRATA"! Plenumaši prave selfije po selima, plaše narod nenajavljeni, snimaju im automobile, registracije (VIDEO)
44444.png
PolitikaJASNO JE VIDLJIVO ŠTA JE "PROGRAM" BLOKADERA, A ŠTA ODGOVORNA DRŽAVNIČKA POLITIKA! Analitičari: Fascinantna je energija sa kojom se Vučić bori za narod
Vucic.jpg