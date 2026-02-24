Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se zbog sramnog izveštavanja blokaderskih medija o hapšenju osumnjičenih za planiranje ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, na blokaderskoj televiziji N1 izveštavali su u vestima o hapšenju i citirali advokata uhapšenih da je razlog hapšenja "zastrašivanje pred skup 15. marta".

Brnabićeva je zbog toga reagovala i poručila da je u pitanju monstruozna relativizacija.

"Dve osobe privedene zbog planiranja ubistva predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i njegove porodice, a vest na 'profesionalnim' tajkunsko-blokaderskim medijima je da je to, u stvari, zastrašivanje blokadera?!? Kakva je ovo monstruozna relativizacija i još monstruoznije obrtanje stvarnosti i (in)direktna zaštita onih koji žele da naude predsedniku Srbije i njegovoj DECI! Dehumanizacija se nastavlja na način kakav nikada nigde nije viđen. Planirate ubistvo predsednika i njegove porodice, policija vas privede - i time vas zastraši?!? Najbolje da su ih pustili da izvrše atentat, ne uznemiravajući ih, kako ih ne bi slučajno zastrašili. Stravično. I za svaku osudu. Predsedniku podrška, a mi: (1) da ne ćutimo i da ne dopustimo da ovo postane noramalno u našoj Srbiji, (2) da pokazujemo svaki put šta rade blokaderi iz medija i kakva im je ideologija mržnje", poručila je Ana Brnabić.

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D. R. (1975) i M. R. (1983) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Njima se na teret stavlja da su u periodu od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije