Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević poručio je za Kurir da se vodi stravična kampanja protiv Aleksandra Vučića.

On kaže da je bilo pitanje dana kada će se naći pojedinci koji će pokušati da organizuju ubistvo Aleksandra Vučića.

"Predsednik Republike i njegova porodica se kontinuirano dehumanizuju, kriminalizuju i napadaju. Na društvenim mrežama svedoci smo svakodnevnih pretnji, poziva na njihov linč i ubistvo, a sve uz potporu i podršku tajkunskih medija. Uzalud su bile osude i upozorenja da se time stvara opasan narativ i da je pitanje kada će se naći pojedinci koji će pokušati da organizuju ubistvo Aleksandra Vučića i njegove porodice. Stravična kampanja protiv Aleksandra Vučića traje dugo, nije od juče. A šta je cilj? Da se stvori atmosfera u kojoj bi bilo normalno da se predsednik ubije, a njegovo dete tuče, da ga kolju. Varvarski, monstruozno i divljački. Pozdravljam pravovremenu reakciju državnih organa i izražavam punu podršku predsedniku Vučiću i njegovoj porodici", naveo je Vućević za Kurir.

On je dodao će predsednik iz ovoga izaći još jači.

"Dobro znam da ga ovako nešto neće zaustaviti već samo ojačati da i dalje vodi našu zemlju putem daljeg razvoja, jačanja, daljih pobeda za naš narod. Mi ga u tome u stopu pratimo, a onima koji bi da zaustave ovaj put bih poručio da predsednika neće ubiti ni oni, niti iko drugi, jer je narod uz njega", zaključio je Vučević.

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D. R. (1975) i M. R. (1983) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije

Njima se na teret stavlja da su u periodu od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.