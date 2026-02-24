Slušaj vest

Tiktoker je snimio napad na kojem se jasno vidi da je glumac nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.

Da mu fizičko nasilje nije strano, zna se odavno. Podsetimo, Bjelogrlić je osuđen za napad na kolegu Predraga Antonijevića u niškom hotelu "Ambasador". Bilo je to 23. avgusta 2021. godine. Tokom svedočenja u sudu, Gaga Antonijević je ispričao "da ga je glumac udario, potom ga psovao i pretio mu da će da ga ubije".

On je ispričao da mu je Bjelogrlić, dok je sedeo u društvu, prišao iznenada s leđa i udario ga.

Napad u niškom hotelu snimila je nadzorna kamera Foto: Printscreen

"Onda je nastavio da me vređa, da mi psuje majku i "Daru", i da mi preti da će da me ubije. Krenuo je prema čaši na stolu, ali sam uspeo da je sklonim, a onda sam se odupro nogom. Kolege koje su bile tu pokušale su da smire situaciju, da nas razdvoje, ali me je Bjelogrlić opet udario. Dohvatili smo se, pali smo na pod i gušali se", ispričao je pred sudom reditelj.

Viši sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Prvi osnovni sud Dragana Bjelogrlića osudio na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine.

Jedan od osnivača opozicionog Proglasa nije poznat samo po tome što bije ljude koji ne misle isto kao on, već i po bahatom ponašanju, ali i omalovažavanju ljudi. Podsetimo, Bjelogrlić je pokušao da ponizi sve one koji ne žive u centru Beograda.

"Sve što čini gradsko jezgro, Novi Beograd, Vračar, Zvezdara, Palilula, Voždovac, misli debelo opoziciono. To su sve opštine gde je opozicija pobedila ubedljivo. Mi govorimo o jednom gradskom jezgru i onda govorimo o Obrenovcu, Lazarevcu, Mladenovcu, Ovči, Borči, Zemun polju, Batajnici, gde je pobedila vlast", rekao je Bjelogrlić svojevremeno u intervjuu podgoričkim Vijestima, pa opleo:

"To su ljudi koji dolaze u grad subotom, u tržni centar, i to je njihov kontakt sa Beogradom, ovim Beogradom koji vi znate i koji znaju vaši gledaoci. Jer ne verujem baš da doživljavate Besni Fok ili Kotež kao Beograd".

Treba li podsećati na Bjelogrlićeve česte izlete u Hrvatsku, gde im se redovno dodvorava, kao prošlog meseca kada je vrhunac njegovog gostovanja na HRT (hrvatskom javnom servisu) bio kada je voditelju rekao da ne bi imao problem da mu se ćerka uda za Hrvata. I dok se Hrvatima ulizuje, Srbiju pljuje, gde god stigne. Na nedavnoj premijeri filma "Svadba" u Beogradu, koja je najavljivana i ispraćena u apsolutno svim medijima, pričao je kako je zabranjen u Srbiji, te kako je morao da ode u Hrvatsku da snima film!?

Tada mu je koleginica Eva Ras lepo odgovorila otvorenim pismom na Instagramu u kome ga je, između ostalog, pitala ko mu zabranjuje da snima u Srbiji, zemlji koja mu je, kako kaže, "dozvolila da bude idejni tvorac i vođa blokadera kao osnivač".