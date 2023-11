DOĐI DA TI ČIKA DA KARAMELU Evo zašto Bjelogrlić pljuje Srbiju u Hrvatskoj i zašto zbog tog podaničkog odnosa NE OSEĆA STID

Dragan Bjelogrlić još od leta nesebično se zalaže za političke promene u Srbiji.

Kaže da mu cilj nije pozicija ni funkcija u promenjenoj državi, i neće da se upušta u igre vlasti i moći, nego da je čitajući istoriju, shvatio da su svi veliki pokreti i promene nastali iz idealizma.

Njegova je nesebičnost, međutim, od one vrste koja krasi pedofila što ne žali karamele kojima mami decu.

Jer, iako ga predstavljaju kao glumca, Bjelogrlić je ozbiljan biznismen.

Zašto poslovan čovek u Srbiji ostavlja svoj biznis po strani, i čak ga dovodi u realnu opasnost opredeljenjem da sva jaja strpa u jednu korpu? Odgovor na ovo pitanje od nekoliko miliona evra saznaće onaj ko posluša savet iz filmova o mafiji: „Prati trag novca!“

A trag vodi ovim putem…

Biznis Dragana Bjelogrlića je filmski i televizijski. U Srbiji u kojoj su na vlasti puleni Fragana Šolaka, Bjelogrlić bio bi vodeći filmski i TV producent.

Kaparu je već dobio. Upućeni mediji javljaju da je Bjelogrlić sa Šolakom dogovorio budžet od čak 380.000 evra po jednoj epizodi trećeg nastavka serije „Senke nad Balkanom“, čije snimanje tek treba da počne... „Ukoliko i ova sezona serije, kao i prethodne dve, bude imala deset epizoda, Bjelogrlić će od Šolaka dobiti 3.800.000 evra!“

foto: Firefly Production

Uostalom, sve ovo napred rečeno sadržano je u onome što je Bjelogrlić rekao u nedelju:

- Je l' Vam puno lakše što Vam i filmove i serije finansira bogat čovek - biznismen Dragan Šolak? - pitao ga je u svojoj emisiji na Hrvatskoj radio-televiziji voditelj Aleksandar Stanković.

- Da, ja sarađujem sa Junajted medijom i napravili smo saradnju na obostranu korist! Ali u prethodnih deset godina sam radio i sa RTS-om, film "Toma" sa Telekomom... Sad trenutno radim sa Šolakom, jako dobro radimo i mislim da ćemo nastaviti! - odgovrio je.

Zato se on zalaže za promenu vlasti. I treba mu verovati da je čitao istoriju, novac je bio i ostao pokretač istorijskih procesa. Navodni „idealizam“ koji ga pokreće je iz neke uloge koju je naučio pre nego što postao biznismen.

Naravno, pobediti na izborima, nije lako, a kad to treba da izvedete sa impotentnom opozicijom kakva je naša, postaje nemoguća misija. Šolak to najbolje zna, pa je tokom leta uporni nastojao da izazove nemire i vlast promeni na ulici. I smao on zna koliko mu ovi izbori nisu bili potrebni.

Zato je pribegao perfidni prevari čiju je režiju i izvođenje poverio Bjelogrliću. Svestan da su se njegovi političari ogadili narodu (zato ih, uostalom, nije ni puštao da se obraćaju učesnicima protesta), on i „idealista“ Bjela formirali su pokret nestranačkih intelektualaca koji vodi opozicionu kampanju.

U svom obraćanju javnosti, oni tvrde da im je cilj da podignu svest o potrebi političkog izjašnjavanja, i da ne navijaju ni za jednu stranku. Ali Bjelogrlić u intervjuu Vremenu kaže da će minimum realizacije njegovih namera biti dolazak opozicije na vlasti u Beogradu.

foto: Printscreen

Pošto je grana na kojoj stoji taj vrabac visoko, odlučio se za pomoć prijatelja.

Pisali smo već o navadi naših opozicionara da idu po susednim državama i olajavaju zemlju u kojoj žive, ne bi li se preporučili svetskim moćnicima.

Bjelogrlić je tako gostovao u “Nedeljom u 2“ na HRT. Ono što je rekao o Srbiji, njenim građanima i o državnom rukovodstvu nećemo prepričavati. To su opšta mesta iz naslova Šolakovih medija, i da su izgovorena u Srbiji, bila bi propraćena samo zevanjem od dosade. Ali, kad neko iz Srbije njima maše na hrvatskoj, bosanskoj, slovenačkoj televiziji… nemoguće je osetiti stid zbog podaničkog, kmetovskog odnosa koji kroz takav postupak provejava.

Na svu sreću, Bjela je mučan utisak koji je izazvalo to njegovo gostovanje nehotice razbio izjavom „Ja ne mogu biti srećan u državi u kojoj je većina nesrećna!“, objašnjavajući svoj naprasni politički angažman, što je slatko nasmejala sve nas u Srbiji.

Kao da je rekao: „Dođi da ti čika da karamelu...“

E. K.

Bonus video:

03:23 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR O NOVOM FILMU: Sve me podseća kao kad smo bili u Sarajevu s TOMOM! Evo šta kaže o nominaciji ZA OSKARA