Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačiću teškom je zdravstvenom stanju, smešten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.

Prema prvim informacijama, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.

Odlično obavešteni izvori Informera kažu da je ministru policije kontstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati. Očekuje se da ministra Dačića u bolnici posete najbliži saradnici, članovi Vlade, ali i predsednik Aleksandar Vučić.