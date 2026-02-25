Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi naš izvor i dodaje da je u teškom stanju.

Podsećamo, kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

