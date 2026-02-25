Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić(60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru. 

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi naš izvor i dodaje da je u teškom stanju. 

Podsećamo, kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću. 

Ivica Dačić hospitalizovan, u teškom stanju zbog obostrane upale pluća Foto: Printskrin Tanjug, Nemanja Nikolić

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, a očekuje se da ga posete najbliži saradnici, među kojima i predsednik. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ OTERAO DAČIĆA U BOLNICU KAD JE VIDEO KAKO IZGLEDA: Ministar ima zapaljenje oba plućna krila - U ŽIVOTNOJ JE OPASNOSTI! Očekuje se da ga predsednik poseti
aleksandar-vucic-ivica-dacic.jpg
PolitikaIVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, PRIKLJUČEN na aparate!
Ivica Dačić
PolitikaMINISTAR DAČIĆ SE OPROSTIO OD VLADISLAVA JOVANOVIĆA: Poslednji pozdrav velikom diplomati, patrioti, uglednom državnom funkcioneru i mom prijatelju
id.jpg
PolitikaDAČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM o unapređenju saradnje u oblasti unutrašnjih poslova
3 (1).jpg