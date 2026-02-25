Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja , a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

- Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća , obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život - rekao je dr Spasoje Popević i dodao:

- Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primenimo te mere mehaničke ventilacije , kojom zapravo kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vreme da lekovi deluju.

- To je bilo jedno veoma kratko vreme, pošto je bio primljen, međutim njegovo stanje je zahtevalo da se primene mere mehaničke ventilacije. Ključnih je narednih 72 časa - rekao je doktor.

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike SrbijeAleksandar Vučićkada je video da otežano dišena komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije.

