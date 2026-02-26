Slušaj vest

Predsednik Srbije dočekan je u Astani uz najviše počasti, a izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji kazahstanske vojske koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.

Vučić u Kazahstanu dočekan uz najviše počasti  Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Zahvalan premijeru Olžasu Benktenovu na srdačnom dočeku i srećan što ću se sastati sa velikim ličnim i prijateljem Srbije,  predsednikom Tokajevom s kojim ću razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan, poručio je Vučić po sletanju u Astanu, glavni grad Kazahstana, u kojem boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

 Predsednik je uoči sletanja u Astanu pokazao kako je izgledala pratnja kazahstanskih lovaca.

Tri kazahstanska suhoja u pratnji predsednika Srbije Izvor: Kurir

On je poručio i sledeće:

Ne propustitePolitikaASTANA OKIĆENA SRPSKIM TROBOJKAMA U ČAST PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ekskluzivni snimci Kurira iz prestonice Kazahstana, poseta srpskog lidera glavni događaj (VIDEO)
Astana Kazahstan Aleksandar Vučić

 - U pratnji lovaca SU-30, simbola snage Kazahstana, ali i velike časti za nas kao goste, stižemo u prelepu Astanu.

- U ovoj zemlji bogate istorije, kulture i tradicije, koja je vekovima bila poveznica Dalekog Istoka i Evrope, glavno raskršće svetova, civilizacija i trgovine na nekadašnjem Putu svile, a koja se danas pozicionira kao jedna od najznačajnijih država na geopolitičkoj mapi sveta, čekaju me brojni sastanci na kojima ću još jednom potvrditi posvećenost Srbije jačanju bilateralnih odnosa i širenju saradnje sa Kazahstanom u svim oblastima, poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VELIKA ČAST ZA NAS KAO GOSTE" Oglasio se Vučić: U pratnji lovaca SU-30, stižemo u prelepu Astanu (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"A, SAD PRAVAC KAZAHSTAN, PO VELIKE REZULTATE ZA NAŠU SRBIJU" Vučić: Prvi put otkad idem u posetu bilo gde domaćini dižu suhoje u znak velike počasti! (VIDEO)
av.jpg
Politika"POSETIO SAM IVICU JUTROS": Vučić se oglasio sa najnovijim informacijama o Dačiću, evo u kakvom je stanju ministar
Dačić Vučić.jpg
PolitikaVUČIĆU ĆE BITI URUČENO NAJVIŠE ODLIKOVANJE: Predsednik u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, sastaje se sa Tokajevim
WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.29.55.jpeg