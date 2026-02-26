Slušaj vest

Predsednik Srbije dočekan je u Astani uz najviše počasti, a izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji kazahstanske vojske koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.

- Zahvalan premijeru Olžasu Benktenovu na srdačnom dočeku i srećan što ću se sastati sa velikim ličnim i prijateljem Srbije, predsednikom Tokajevom s kojim ću razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan, poručio je Vučić po sletanju u Astanu, glavni grad Kazahstana, u kojem boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

Predsednik je uoči sletanja u Astanu pokazao kako je izgledala pratnja kazahstanskih lovaca.

On je poručio i sledeće:

- U pratnji lovaca SU-30, simbola snage Kazahstana, ali i velike časti za nas kao goste, stižemo u prelepu Astanu.

- U ovoj zemlji bogate istorije, kulture i tradicije, koja je vekovima bila poveznica Dalekog Istoka i Evrope, glavno raskršće svetova, civilizacija i trgovine na nekadašnjem Putu svile, a koja se danas pozicionira kao jedna od najznačajnijih država na geopolitičkoj mapi sveta, čekaju me brojni sastanci na kojima ću još jednom potvrditi posvećenost Srbije jačanju bilateralnih odnosa i širenju saradnje sa Kazahstanom u svim oblastima, poručio je predsednik Srbije.