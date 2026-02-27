Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas u Budimpešti da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskoj budućnosti, ali da proces proširenja mora da ostane fer i predvidiv.

Ona je na 12. Konferenciji predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope u Budimpešti istakla da završetak evropskog projekta nije samo u interesu zemalja kandidata, već i da je strateška potreba same Unije, ocenjujući da je to politika od obostrane koristi.

- Srbija je spremna da nastavi svoj deo sa odgovornošću, samopouzdanjem i jasnom vizijom Evrope koja je cela, jaka i inkluzivna - naglasila je Brnabić.

Predsednica parlamenta je navela da pravo pitanje danas nije da li proširenje treba da se nastavi, već da li Evropa može sebi da priušti da zamisli svoju budućnost bez potpune integracije regiona Zapadnog Balkana.

- Važno mi je da naglasim da za region Zapadnog Balkana evropski put i dalje predstavlja najčvršći okvir za stabilnost, razvoj i demokratsku transformaciju - poručila je Brnabić.

Ona je rekla da nije iznenađujuće što je danas situacija nepredvidiva, neujednačena i nepostojana, ukazujući da je potrebno da se obnovi poverenje u proces proširenja, ali da to zahteva fleksibilnost, kao i jasnoću, predvidljivost i jednake standarde za sve zemlje kandidate.

- Za Evropsku uniju proširenje je više od politike. To je pitanje kredibiliteta i strateške vizije. Srbija pristupa ovom procesu sa ozbiljnošću i odgovornošću. Mi u Srbiji ostajemo čvrsto posvećeni našoj zajedničkoj evropskoj budućnosti, ali proces proširenja mora da ostane fer i predvidiv - istakla je Brnabić.

Kako je dodala, to zahteva da sve zemlje kandidati budu ocenjivane po istim standardima i po istim principima i ocenila da previše često to nije slučaj.

- Konzistentnost nije samo tehničko pitanje, već apsolutna osnova poverenja između Evropske unije i regiona - rekla je ona.

Ukazala je na dva primera od mnogih u kojima je, kako je rekla, EU izneverila Srbiju i sve njene građane.

Prvi primer je Briselski sporazum iz 2013. čiji je potpisnik takođe bila i EU, garantujući svojim potpisom njegovu punu implementaciju.

- U poslednjih 13 godina, Priština nije samo propustila da implementira čak ni jedno slovo tog sporazuma, već je često javno isticala da je za njih sporazum irelevantan i da Briselski sporazum za njih u osnovi ne postoji - podsetila je Brnabić.

Kako je dodala, Evropska unija, garantujući punu implementaciju sporazuma, gotovo da je ćutala i nikada nije ispunila obećanje da će sporazum biti realizovan i da će biti formirana Zajednica srpskih opština.

Brnabić je kao drugi primer navela Klaster 3 za čije je otvaranje Srbija ispunila sve tehničke uslove, a još uvek nije otvoren.

- Danas taj klaster još nije otvoren, iako pet uzastopnih godišnjih izveštaja Evropske komisije potvrđuje da je Srbija ispunila uslove i poziva sve članice EU da započnu pregovore za otvaranje ovog klastera u Srbiji - rekla je Brnabić.

Kako je ukazala, ovo su samo dva primera obećanja i obaveza koje EU nikada nije ispunila.

- Potpuno sam svesna da još uvek ima mnogo toga što moramo uraditi i ispuniti, posebno u pogledu izveštaja o vladavini prava i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, ali u međuvremenu, EU mora ispuniti ono što nam je obećala. Ovo je jedini način da se izgradilo ili obnovilo poverenje - istakla je Brnabić.

Ocenila je da Evropa danas stoji pred strateškim izborom.

- Ne može da govori o svojoj budućoj jedinstvenosti, bezbednosti i ekonomskoj snazi, a da pri tom ostavlja zemlje Zapadnog Balkana na marginama svoje vizije. Evropska unija koja gleda u budućnost mora priznati da Zapadni Balkan nije spoljni prostor koji čeka da bude integrisan nekada. Zapadni Balkan je već deo evropske političke, kulturne i ekonomske stvarnosti - rekla je Brnabić.

Ona je naglasila da Srbija ostaje posvećena dijalogu, stabilnosti i saradnji, pre svega unutar regiona.