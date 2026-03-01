Slušaj vest

Kokanović je danas na protestu poljoprivrednika u stilu najgoreg siledžije i nasilnika divljao, uništavao imovinu, probio ogradu izigravajući opasnu facu u pokušaju da blokira državnu granicu i granični prelaz čime je u potpuno sulud položaj stavio ljude koji tamo žive.

Siledžijska epizoda bila je tolika da su prilikom privođenja Kokanovića povređena i dva policajca?!

Screenshot 2026-03-01 140620.jpg

Kurir.rs

Studenti.jpg
Zlatko Kokanović
studentska lista
zk.jpg
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg