Blokader Zlatko Kokanović, poljoprivrednik koji se predstavlja i kao aktivista iz Gornjih Nedeljica, danas je bio centralna figura najnovijeg i skandaloznog nasilja blokadera koje se dogodilo kod Loznice.
nasilje kod loznice
DIVLJAO, UNIŠTAVAO, PROBIO OGRADU Najnovije nasilje blokadera: Nasilnik Kokanović priveden, hteo da blokira državnu granicu?! 2 policajca povređena pri hapšenju
Kokanović je danas na protestu poljoprivrednika u stilu najgoreg siledžije i nasilnika divljao, uništavao imovinu, probio ogradu izigravajući opasnu facu u pokušaju da blokira državnu granicu i granični prelaz čime je u potpuno sulud položaj stavio ljude koji tamo žive.
Siledžijska epizoda bila je tolika da su prilikom privođenja Kokanovića povređena i dva policajca?!
